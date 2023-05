Der Ökumenische Patriarch von Konstantinopel, Bartholomäus I., hatte der OKU Anfang 2019 die sogenannte Autokephalie zuerkannt, also die kirchliche Unabhängigkeit. Die Anerkennung hat einen bis heute nicht gelösten Konflikt in der orthodoxen Weltkirche ausgelöst. Der russische Überfall auf die Ukraine hat diesen Konflikt zusätzlich verschärft. Die UOK war zu diesem Zeitpunkt dem Moskauer Patriarchen unterstellt, hat sich aber mittlerweile von Moskau losgesagt.

Ökumene in der Ukraine

Nach Ansicht des Vorsitzenden des Zentralausschusses des ÖRK, dem bayerischen evangelischen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, müssen die Kirchen bei der Suche nach Frieden in der Ukraine "am Ball bleiben". Bedford-Strohm, der mit der Delegation derzeit in Kiew ist, sagte am Freitag in einem bei Facebook veröffentlichtem Video, man sei mit der Frage in die ukrainische Hauptstadt gekommen, wann "diese sinnlose Gewalt, die so viel Leiden schafft" endlich aufhöre.

"Schnelle Lösungen zeichnen sich nicht ab", sagte Bedford-Strohm in dem Video weiter. Die Delegation des Weltkirchenrates habe "mit vielen Menschen gesprochen". Die ÖRK-Delegation besucht die Ukraine, um die Beziehungen zu Kirchen und religiösen Organisationen zu erneuern. Bei dem Besuch sollen die Möglichkeiten gemeinsamer Bemühungen um einen gerechten Frieden in der Ukraine erkundet werden, wie der ÖRK mitgeteilt hatte.