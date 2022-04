Karwoche beginnt am Palmsonntag

Den Beginn der Karwoche, auch "Heilige und Große Woche" genannt, bildet der Palmsonntag. Traditionell werden am Palmsonntag kleine geflochtene Kreuze aus Palmenblättern an die Gottesdienstbesucher verteilt. Die Karwoche selbst gilt als strenge Fastenwoche. Auch wer zuvor noch nicht gefastet hat, hält sich jetzt an die Speiseregeln. Jeden Tag finden Abendgottesdienste statt. Von Palmsonntag bis zum Dienstagabend sind sie der "Ordnung des Bräutigams" gewidmet, am Mittwoch besteht die Möglichkeit der Krankensalbung.

Gottesdienste in der orthodoxen Kirche dauern durch ihre ausführliche Liturgie mit viel Gesang locker zwei bis drei Stunden. Dabei geht es manchmal zu wie im Taubenschlag: Manche kommen später, andere gehen früher. "Es ist bei uns durchaus üblich, dass Menschen nicht dem ganzen Gottesdienst beiwohnen", sagt Siomos.

Ostereier sind meistens rot – wie Blut

An Gründonnerstag färben die Gläubigen die Ostereier – meistens rot, zur Erinnerung an das Blut Christi. Den höchsten Feiertag im Osterzyklus der orthodoxen Kirche bildet – wie in der evangelischen Kirche – der Karfreitag. Während der Feier nimmt der Zelebrant feierlich die Ikone des Gekreuzigten vom Kreuz herunter, wickelt sie in ein Tuch und legt sie in den Altarraum. Dort bleibt sie bis zu Christi Himmelfahrt im Mai in Verwahrung.

In die Mitte der Allerheiligenkirche stellen die Gläubigen nun eine Art Holzsarg. Darin befindet sich das "Epitaph", ein goldbesticktes Tuch, auf dem der Leichnam Jesu abgebildet ist. Der Sarg wird vor allem von den Frauen der Gemeinde reich verziert. In einem Prozessionsgottesdienst tragen ihn die Gläubigen normalerweise um die Kirche oder sogar durch das ganze Dorf. "Das ist in einer Stadt wie München etwas schwierig", sagt Georgios Siomos. Deswegen beantragt die griechisch-orthodoxe Gemeinde an diesem Tag eine Teilsperrung der belebten Ungererstraße, die mitten in die Stadt führt. Statt mehrspurigem Großstadtrauschen tönen dann die griechischen, liturgischen Gesänge und Gebete durch die Straße.

Auferstehung bereits am Karsamstag

Doch lange währt die Karfreitagstrauer nicht: Schon am Morgen des Karsamstags feiert die griechisch-orthodoxe Gemeinde die sogenannte erste Auferstehungsfeier. Viele, vor allem die Kinder, freuen sich schon darauf, bei diesem Gottesdienst mit lautem Geklapper der Stühle die Auferstehung Jesu kundzutun.

Am späten Samstagabend, meist erst gegen 23 Uhr, trifft man sich dann für die Osternacht. Im Laufe des Mitternachtsgottesdiensts werden alle Lichter in der Kirche ausgelöscht – nur die Osterkerze brennt noch. An ihr entzünden die Gläubigen das Osterlicht und reichen es weiter. Danach verlässt die ganze Gemeinde die Kirche und geht auf den Vorplatz: Im Dunkel der Nacht feiern sie in der Kälte einen kurzen Gottesdienst. In großen Körben warten dann rot gefärbte Eier auf ihren Einsatz: Was in Bayern als "pecken", "hiartn" oder "titschen" bekannt ist, kennen auch die Orthodoxen: Sie schlagen ihre Eier aneinander – wer das härtere Ei hat, gewinnt. Nebeneffekt des Brauchs ist ein mit roten Eierschalen gesprenkelter Kirchplatz, den der Mesner bis zum Morgen wieder reinigen muss.

Üblicherweise gehen die Menschen nach diesem nächtlichen Freiluftgottesdienst gegen 1 oder 2 Uhr noch einmal nach Hause, um sich auszuruhen. Denn schon am Sonntagmorgen kommen sie wieder zu einem Vormittagsgottesdienst, der sogenannten Vesper der Liebe, zusammen. Eine Gartenfeier in großer Runde beschließt – wenn nicht gerade Corona herrscht – den Ostersonntag.

Nach dem Ostersonntag geht's erst richtig los

Doch der Gottesdienst-Marathon ist damit noch nicht zu Ende: An Ostern schließt sich eine große Feierwoche mit täglichen Gottesdiensten an: "Fasten ist in dieser Woche nicht erlaubt", sagt Priestermönch Siomos mit einem Lächeln.

Georgios Siomos freut sich dieses Jahr besonders auf Ostern. Wie die anderen Glaubensgemeinschaften konnten auch die griechisch-orthodoxen Christen in den letzten zwei Jahren das Fest der Auferstehung nicht feiern wie gewohnt. Die Gemeinde behalf sich 2020 mit einem Stream-Gottesdienst, der in der Karwoche rund 600 000 Mal angeklickt wurde. Doch zum Präsenzgottesdienst durften keine Gemeindemitglieder kommen. "Sie zum Teil an der Tür abzuweisen ist keinem leichtgefallen", sagt Siomos.

2021 wiederum glich Ostern für den Mönch einem Dauerlauf. Über mehrere Stunden hinweg feierten er und seine Kollegen Gottesdienst in kleinen Gruppen, um die Abstände zu wahren. Beide Jahre durften keine Eucharistiefeiern für die gesamte Gemeinde stattfinden. Für Orthodoxe ist das ein ungleich härterer Einschnitt, denn erst in der Eucharistie gründet sich für sie die Gemeinde. Siomos freut sich deshalb, dass die Kirche dieses Jahr wieder voll sein kann und alle gemeinsam feiern dürfen. Denn mit keinem anderen Fest könne man den Neuanfang besser feiern als mit Ostern, findet er.