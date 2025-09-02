Wie lang ist die Wutschnur des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz (CDU)? Ungefähr so lang wie die Anmoderation des Sommerinterviews. Noch hält die Kulisse des Sauerlandkreises das Gespräch über Wasser – Heimatidylle eben.

Doch die Stimmung kippt schnell. Schon irritierend genug, dass der Gast die Gastgeberin Diana Zimmermann begrüßt. Als sie ihm halb im Smalltalk zuspielt, er habe hier im Sommer wohl kaum Zeit gehabt, schlägt die Miene des Kanzlers erste Falten – ein Stirnrunzeln, das zum Leitmotiv der kommenden halben Stunde wird.

Konflikte und Ablenkungsmanöver

Zimmermann sieht sich einem Mann gegenüber, der seine schlechte Laune nicht verbirgt – im Gegenteil: Er trägt sie vor Millionen Zuschauern zur Schau. Ab Minute drei, als das Gespräch beginnt, schaltet Merz auf Angriff. Die saloppe Ansprache "Frau Zimmermann…" wirkt weniger wie eine Gesprächseröffnung, sondern mehr wie eine Erziehungsmaßnahme.

Der Anlass: Die Moderatorin legt den Finger in die Wunde seiner Koalition. Steuerpolitik, Rente, die gescheiterte Wahl der Verfassungsrichterin Brosius-Gersdorf und beinahe seine eigene Kandidatur – eine gut bestückte Liste von Konflikten. Statt Antworten liefert er Ablenkungsmanöver. Auf die Frage nach Steuererhöhungen folgt Trotz: "Es clasht nicht!"

Wenn sich der Kanzler der Antwort verweigert, verschanzt er sich hinter dem Koalitionsvertrag – in einem Tonfall, der jede Nachfrage als Zumutung brandmarkt: "Das steht alles drin!" Wiederholt, Lippen gebläht, den Körper Zentimeter für Zentimeter über den Tisch geschoben.

Staatsmann oder Grinch?

Statt souverän und staatsmännisch wirkt der Kanzler kleinlich, grantig , ja einfach bockig. Jede kritische Nachfrage beantwortet er mit Gegenattacke. Aus dem traditionellen Sommerinterview wird eine Bühne für den Grinch in Dauerschleife. Vorstoßendes Kinn, Zornesfalte und Hände wie Vorschlaghämmer.

Spätestens beim Thema seiner eigenen Beinahe-Niederlage bei der Kanzlerwahl kippt die Szene ins Absurde: Tischklopfen, Kopfschütteln, die wiederholte Namensadressierung "Frau Zimmermann", als sei er Lehrer, sie Schülerin. Und wenn alles nichts hilft: "Darf ich etwas sagen?" – um gleich die Gesprächsführung komplett an sich zu reißen.

Zur Dreistigkeit kommt der Versuch, sich als Hohepriester der Koalitions-Einheit zu inszenieren: "Wir suchen nicht das, was uns trennt, wir suchen das, was uns gemeinsam verantwortungsvoll regieren lässt." Doch der Nachsatz klingt angefressen: "Und das tun wir." Punkt, Thema durch.

Hoffnung oder Garstigkeit? Merz über Ukraine und Koalition

Auch bei der Ukraine-Frage bleibt Merz im Modus der gefurchten Stirn. Hoffnung auf einen Waffenstillstand? Er atmet hörbar aus, sagt, er gebe die Hoffnung nicht auf – klingt aber, als habe er sie längst verloren. Kein Kanzler der Zuversicht, eher einer, der düster warnt: Kapitulation sei keine Option, sonst sei "das nächste Land dran – übermorgen auch wir".

Am Ende bleibt die Frage: Was zeigt sich hier deutlicher: Ein Kanzler der Hoffnung – oder der Garstigkeit?

Sommerinterviews waren ursprünglich als lockere Überbrückungen des Sommerlochs gedacht. Heute tragen sie kaum noch diesen Anspruch. Mit Merz endet die Sommereihe 2025. Und vielleicht damit eine ganze Ära.