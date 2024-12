In den zehn Minuten Dauer lässt sich die Kernbotschaft vermitteln, und um die Kürze zu schaffen, muss jedes Wort sitzen. Umso mehr Arbeit steckt in den Videos. Denn so müssen die Lektüren erst einmal – manchmal auch mehrfach – gelesen werden, dann wird ein Skript geschrieben, Kulissen und passende Figuren gesucht, gedreht und veröffentlicht. Aber warum brauchen wir eine Sammlung an Klassikern, die wir alle kennen? Laut Sommer brauchen wir das, um eine Verbindung zueinander einzugehen:

"Geschichten und Werke, wie die Bibel, können Gemeinsamkeiten schaffen"

Und so erstellte Sommer innerhalb eines Jahres die Reihe "Bibel to go". Als freundlich lächelnde kleine Plastikfigur mit langen blauen Haaren, Bart, Brüsten und verschiedenen Hautfarben posiert auch dabei eine Playmobilfigur als Gott in der Kamera. Die "Bibel to go" Videos fangen den Charakter aller "Weltliteratur to go" Videos ein: Mit ein bisschen Ironie und Humor wird der Inhalt dargestellt und dabei betont Sommer: Die Bibel ist für den Menschen da.