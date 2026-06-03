Es ist ein Schauspiel, dass seit Jahrhunderten die Menschen ins Staunen versetzt: Am 12. August 2026 zieht der Mond vor die Sonne und taucht Teile der Erde in eine seltsame Dunkelheit. In Deutschland wird die Sonnenfinsternis als tiefe partielle Verdunkelung sichtbar sein – eindrucksvoll, aber eben nicht vollständig. Wer erleben will, wie die Sonne komplett verschwindet und die Korona aufleuchtet, muss weiter in den Norden oder Süden reisen.

Verlauf der Sonnenfinsternis 2026: Der Weg des Mondschattens über den Atlantik

Die Finsternis gehört zum Saros-Zyklus 126, einer Serie, die sich über Jahrhunderte erstreckt. Ihre Vorgängerin war die sogenannte "sibirische Sonnenfinsternis" von 2008. Am Nachmittag des 12. August beginnt der Mondschatten seine Wanderung über den Atlantik. Der Kernschatten streift Grönland, überquert Island und zieht weiter über den Nordatlantik, bevor er Nordspanien erreicht und sich dort bei Sonnenuntergang verliert.

Die längste Dauer der Totalität beträgt dabei 2 Minuten und 18 Sekunden westlich von Island; in Spanien verkürzt sich das Spektakel auf rund eineinhalb Minuten.

Sonnenfinsternis in Deutschland 2026: Bis zu 89 Prozent Verdunkelung

In Deutschland hingegen bleibt es bei einer partiellen Finsternis – allerdings einer ungewöhnlich tiefen. Zwischen 84 Prozent im Nordosten und bis zu 89 Prozent im Südwesten der Republik werden von der Sonnenscheibe bedeckt sein. In München beginnt das Ereignis gegen 17.30 Uhr, das Maximum wird um etwa 18.30 Uhr erreicht.

Ähnliche Zeiten gelten für Frankfurt und Berlin, jeweils mit leichten Abweichungen. Auffällig ist dabei die niedrige Position der Sonne: Sie steht bereits nahe am Horizont, was die Beobachtung atmosphärisch besonders macht, aber auch erschwert. Dunst, Wolken oder Gebäude können die Sicht rasch verstellen.

Totale Sonnenfinsternis 2026 in Island und Spanien: Die besten Beobachtungsorte

Wer schon Urlaub hat, kann sich die Sonnenfinsternis an attraktiven Orten anschauen. In den isländischen Westfjorden kann die Totalität mehr als zwei Minuten dauern, in Reykjavík rund eine Minute.

Auch die Balearen und Nordspanien versprechen gute Bedingungen: Auf Mallorca etwa dauert die totale Phase rund 1 Minute und 36 Sekunden, in Valencia etwas länger. Dort zeigt sich das seltene Phänomen in seiner ganzen Dramatik – die Sonne verschwindet vollständig, die Temperatur sinkt, und die helle Korona tritt hervor.

Sonnenfinsternis sicher beobachten: Schutz für die Augen ist zwingend

Natürlich gilt für die Betrachtung der Sonnenfinsternis: Sicherheit geht vor. Die Sonne sollte auf keinen Fall ohne geeignete Schutzbrille betrachtet werden. Der Schutz der Augen mit Haushaltsmaterialien wie Alufolie, CDs oder Rettungsdecken bietet keinen ausreichenden Schutz und kann zu schweren Netzhautverletzungen bis hin zur Erblindung führen .

Am besten ist es, eine Brille in der Apotheke zu kaufen. Diese Sonnenfinsternis-Brillen sind SO 12312-2 zertifiziert und CE-gekennzeichnet, das bedeutet, dass sie dem Solarfilter-Teststandard entsprechen und in der EU auch genehmigt wurden.