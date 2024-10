Sterben ist ein wichtiger Teil des Lebens, nicht der beste, aber er gehört zum Leben dazu. Wer wahrhaftig leben will, sollte vielleicht nicht erst am Ende auf sein Leben zurückblicken. Den Tod im Blick: Das verändert die Perspektive auf die Welt. Es geht um die Kunst zu leben und darum, was Bestand hat, wenn die Sanduhr abläuft.

Das neue THEMA-Magazin "Abschiede leben" ist sowohl als Print- als auch als Digitalprodukt erhältlich. Sie finden es in unserem Onlineshop sowie auch in der Sonntagsblatt-App. Alternativ können Sie das THEMA-Magazin auch per Mail an thema@epv.de oder telefonisch unter 089/1 21 72 0 bestellen.

Perspektivwechsel durch Sterben, Tod und Trauer

Der Tod im Leben

Ein prall gefülltes Leben: Versatzstücke der Erinnerung an eine Verstorbene

Versatzstücke der Erinnerung an eine Verstorbene Du tot – alles Container! Von der Absurdität der dinglichen Welt

Von der Absurdität der dinglichen Welt Was Sterbende brauchen: Ein Palliativmediziner berichtet aus dem Alltag

Ein Palliativmediziner berichtet aus dem Alltag Wer erbt, kann auch gießen: Ein Komödiant als Botschafter der Hospizbewegung

Trauer und Abschied

Wann ist Opa vom Sterben wieder gesund? Mit Kindern über den Tod reden

Mit Kindern über den Tod reden Die Urne im Wohnzimmer Wege, sich auf den Tod vorzubereiten

Wege, sich auf den Tod vorzubereiten Der Tod ist ganz schön lebendig Studierende verändern ihren Blick auf das Leben

Studierende verändern ihren Blick auf das Leben Kulturen des Abschieds Bedeutende Grabmäler der Welt

Bedeutende Grabmäler der Welt Für eine Kultur des Aufhörens Einübungen in die Endlichkeit des Lebens

Neue Bestattungskulturen

Emotionales Abschiednehmen Veränderungen in der Trauerkultur

Veränderungen in der Trauerkultur Der Sargmaler vom Bodensee Ein Künstler, der zugleich Trauerbegleiter ist

Ein Künstler, der zugleich Trauerbegleiter ist Solidarischer Ort oder Steinplattenwüste Vom Traum des Lebens auf dem Friedhof

Virtuelle Wiederauferstehung und Jenseits

Trauernde bleiben in einer Grauzone Unsterblichkeit durch Künstliche Intelligenz

Unsterblichkeit durch Künstliche Intelligenz Auferstehung als vollkommen Neues Über die After-Life-Industrie als Endlosschleife

Unsere THEMA-Magazine informieren verständlich und umfassend jeweils über ein Schwerpunkt-Thema, das Kirche und Gesellschaft bewegt. Mit spannenden Reportagen und exklusiven Geschichten – auf 52 Farbseiten, schön bebildert und journalistisch hintergründig aufbereitet sowie mit vielen praktischen Hinweisen und Tipps. THEMA ist ein ideales Geschenk und Mitbringsel (Umfang 52 Seiten, 4-farbig, Format 17 x 23 cm).