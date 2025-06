Podcast MitMensch

Unsichtbar im eigenen Land: Wie Christiana Bukalo für die Rechte Staatenloser kämpft

Geboren in München – aber ohne Staatsangehörigkeit: Christiana Bukalo ist eine von 130.000 Staatenlosen in Deutschland. Mit ihrer Plattform "Statefree" fordert sie Sichtbarkeit, Rechte und Anerkennung für Menschen, die offiziell nicht existieren. Sie berichtet im Gespräch mit Eva Kingreen, was das für sie bedeutet.