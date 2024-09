Politik

Strafrechtsexperte: Wo verläuft die Grenze zwischen Meinungsfreiheit und Beleidigung?

Stephan Christoph ist Juniorprofessor für Strafrecht und Kriminologie an der Universität Regensburg. Im Gespräch erläutert er, dass die Meinungsfreiheit kein Recht auf Lügen abdeckt, ob für Politiker im Bierzelt Sonderregeln gelten und wieso in Schwaben noch zum guten Ton gehören kann, was anderswo als derb gilt.

Lesezeit: 4 Minuten

4 Minuten