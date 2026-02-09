Bad Bunny ist vieles zugleich: ein globaler Popstar, eine Stimme für viele Lateinamerikaner:innen und ein Künstler, der mit klassischen Männlichkeitsbildern spielt und sie infrage stellt.

Und er ist, was oft untergeht, ein Künstler, dessen Werk auffallend stark von religiösen Motiven, spirituellen Fragen und existenziellen Spannungen durchzogen ist.

Katholisch geprägt – aber nicht gebunden

Bad Bunny wurde 1994 in Puerto Rico geboren und wuchs in einem stark katholisch geprägten Umfeld auf. Kirche, Chor und religiöse Bilder gehörten zu seiner Kindheit. Diese Sozialisation wirkt bis heute nach – wenn auch nicht in Form gelebter kirchlicher Praxis, so doch als symbolischer Vorrat. Kreuze, Anspielungen auf Gott, Schuld, Erlösung oder Opfer tauchen immer wieder in seiner Bildsprache und seinen Texten auf.

Ein öffentliches Bekenntnis zu einer institutionell gebundenen Religiosität gibt es jedoch nicht. Bad Bunny inszeniert sich nicht als gläubiger Katholik im klassischen Sinne. Sakramente, kirchliche Lehre oder moralische Normen spielen in seiner Selbstdarstellung keine tragende Rolle. Seine Beziehung zur Religion ist gebrochen, offen und suchend.

"Nueva Religión": Glauben ohne Dogma

In seiner Musik spricht Bad Bunny von einer "Nueva Religión", einer neuen Religion. Damit ist jedoch kein geschlossenes Glaubenssystem gemeint, sondern eine Haltung. Diese Religion kennt keine Dogmen oder festen Wahrheitsansprüche. Stattdessen dreht sich alles um ein intensives Erleben des Augenblicks.

Feiern, Begehren, Exzess, Körperlichkeit – all das erscheint bei ihm beinahe sakral überhöht. Gleichzeitig liegt über vielen Songs eine spürbare Leere. Euphorie kippt in Melancholie, Genuss in Erschöpfung. Der kategorische Imperativ lautet "Carpe diem", jedoch immer mit dem Bewusstsein, dass der Moment nicht trägt.

Damit wird Bad Bunny zur Stimme unseres Zeitgeists: misstrauisch gegenüber festen Wahrheiten und moralischer Autorität, aber zutiefst hungrig nach Sinn, Nähe und Bedeutung.

Gott oder Astrologie? Die offene Frage

Besonders deutlich wird diese Suchbewegung dort, wo Bad Bunny selbst keine Antwort gibt. In Songs wie "RLNDT" stellt er die Frage, ob er sich an Gott oder an die Astrologie wenden soll. Beides steht gleichberechtigt nebeneinander, eine Entscheidung fällt er nicht.

Gott, Esoterik, Astrologie, Spiritismus: Seine Texte greifen diese Motive auf, ohne sie zu ordnen oder zu bewerten. Die hier sichtbare Spiritualität lebt von Paradoxien: zwischen Glauben und Zweifel, Hoffnung und Zynismus, Heiligem und Dämonischem.

Gerade dadurch öffnet seine Musik einen Raum für existenzielle Fragen. Was ist wahr – und was nur Projektion? Bad Bunny formuliert diese Frage nicht explizit. Aber er stellt sie und stellt sich ihr. Das ist in einer meist ironisch gebrochenen Popkultur alles andere als selbstverständlich.

Sexualität und Grenzüberschreitung

Auch Bad Bunnys Umgang mit Sexualität und Geschlecht muss vor diesem Hintergrund betrachtet werden. In seiner Inszenierung spielt er mit klassischem Machismo und dessen Prinzipien: Sex, Geld und Macht.

Zugleich erzählt er in Songs wie "Callaita" oder "Andrea" aus der Innenwelt weiblicher Figuren. Mit lackierten Fingernägeln, Röcken und Drag-Auftritten unterläuft er klassische Rollenbilder. Seine Musik gibt keine letztgültigen Antworten. Aber sie stellt die richtigen Fragen.

Bad Bunny lebt keine Religion im traditionellen Sinn. Er nimmt Versatzstücke aus katholischer Tradition, traditioneller Spiritualität und Esoterik und formt daraus eine Religion des Augenblicks: widersprüchlich, flackernd und gleichzeitig sehr intensiv. Er predigt nicht, sondern benennt Widersprüche, ohne sie aufzulösen, und hält Spannungen aus, ohne sie sofort moralisch zu sortieren.

Bad Bunny erinnert uns daran, dass Glaube nicht erst dort beginnt, wo alles geklärt ist, sondern dort, wo Menschen offen über ihre Sorgen, Ängste, Zweifel, Hoffnungen und Träume sprechen.