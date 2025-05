Analyse Politik und Glaube

Gerade nach ihrer jüngsten Kritik an der politischen Rolle der Kirchen lohnt sich ein genauer Blick auf Julia Klöckners Verhältnis zu Glaube, Religion und Kirche. Was glaubt die CDU-Politikerin – und was erwartet sie von den Kirchen heute?

Lesezeit: 3 Minuten

3 Minuten