Mit ihrer Forderung nach mehr Sinnstiftung und weniger politischer Stellungnahme hat Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) eine kontroverse Debatte über die Rolle der Kirchen entfacht. In der "Bild am Sonntag" äußerte sie, dass Kirchen sich wieder stärker auf grundlegende Fragen von Leben und Tod konzentrieren sollten – nicht auf tagesaktuelle politische Themen wie etwa Tempolimits:

"Ich meine: Klar kann sich Kirche auch zu Tempo 130 äußern, aber dafür zahle ich jetzt nicht unbedingt Kirchensteuer."

Die CDU-Politikerin erwartet von den Kirchen vor allem Trost, Stabilität und Orientierung im Alltag. Zwar sei es ein freies Land, räumte sie ein, doch gerade das C im Parteinamen ihrer Partei deute auf eine Erwartung hin: Sinngebung statt politischer Kommentierung.

Widerspruch von SPD und Grünen

Diese Haltung stieß bei politischen Gegnern auf deutlichen Widerspruch. SPD-Generalsekretär Matthias Miersch erinnerte an die lange Tradition politischer Stellungnahmen der Kirchen und nannte Papst Franziskus sowie die US-Bischöfin Mariann Edgar Budde als Beispiele für mutige geistliche Stimmen in gesellschaftlichen Debatten. "Christinnen und Christen haben sich immer politisch eingemischt. Und das ist gut so!", sagte Miersch der "Rheinischen Post".

Auch der Grünen-Politiker Andreas Audretsch warf Klöckner vor, die Kirchen instrumentalisieren zu wollen:

"Wenn es mir passt, dann ist es okay, dass sich die Kirche äußert. Wenn es mir nicht passt, dann gehe ich dagegen vor."

Eine solche selektive Erwartungshaltung sei einer christlichen Partei nicht würdig – vor allem, wenn es um Themen wie Klimaschutz und Gleichheit gehe.

Ähnlich argumentierte Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann im "Tagesspiegel": Kirche müsse sich zu Themen wie Humanität, sozialem Zusammenhalt und Nächstenliebe äußern – schließlich seien dies "existenzielle Fragen des Lebens".

Der SPD-Abgeordnete Ralf Stegner begrüßte zwar grundsätzlich das Recht auf Kritik in einer offenen Demokratie – auch durch die Bundestagspräsidentin. Doch Klöckners Forderung nach Zurückhaltung der Kirchen im politischen Raum sei falsch: Gerade heute sei es wichtig, dass die Kirchen ihre Stimme gegen Militarisierung, soziale Spaltung und Inhumanität laut und deutlich erheben.

Unterstützung aus der Union

Unterstützung erhielt Klöckner hingegen aus den eigenen Reihen. Thorsten Frei, Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, sprach im RTL/ntv-Format "Frühstart" von einer "Gratwanderung".

Die Kirchen hätten eine politische Botschaft, müssten sich aber bewusst sein, dass mit konkreten Aussagen auch Kritik verbunden sei. "Je konkreter man wird, desto mehr wird man zum politischen Akteur – und dann muss man eben auch Kritik ertragen können."

Bereits vor einigen Wochen hatte Klöckner sich im Interview mit dem "Domradio" ähnlich geäußert.

(mit Material von epd)