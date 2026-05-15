Manche Gebete treffen einen Nerv, weil sie aussprechen, was viele fühlen, aber nicht in Worte fassen können. Das Gebet "Glauben wie ein Kind" aus dem neuen Gebetbüchlein von Eckhard Herrmann ist so eines.

Glauben wie ein Kind

Wenn ich traurig bin oder einsam,

wenn ich mutlos bin und verzweifelt,

wenn ich nicht mehr weiterweiß

und am Ende meiner Kräfte bin,

dann wünschte ich,

Gott,

ich könnte glauben

wie in den Tagen meiner Kindheit,

als mein Blick zu dir noch unverstellt war,

und die Vorstellung, die ich von dir hatte,

noch einfach und klar.

Heute,

da ich gelernt habe,

dich zu denken

und zu fragen, wer du bist,

anstatt zu sagen, dass du bist,

fällt es mir schwer,

vorbehaltlos zu dir zu kommen

und unbefangen mit dir zu reden.

Ich bitte dich,

Gott,

lass mich dich neu als Vater erkennen

und hilf mir, wieder zu lernen,

dich wie dein Kind anzusprechen.