Manche Gebete treffen einen Nerv, weil sie aussprechen, was viele fühlen, aber nicht in Worte fassen können. Das Gebet "Glauben wie ein Kind" aus dem neuen Gebetbüchlein von Eckhard Herrmann ist so eines.
Glauben wie ein Kind
Wenn ich traurig bin oder einsam,
wenn ich mutlos bin und verzweifelt,
wenn ich nicht mehr weiterweiß
und am Ende meiner Kräfte bin,
dann wünschte ich,
Gott,
ich könnte glauben
wie in den Tagen meiner Kindheit,
als mein Blick zu dir noch unverstellt war,
und die Vorstellung, die ich von dir hatte,
noch einfach und klar.
Heute,
da ich gelernt habe,
dich zu denken
und zu fragen, wer du bist,
anstatt zu sagen, dass du bist,
fällt es mir schwer,
vorbehaltlos zu dir zu kommen
und unbefangen mit dir zu reden.
Ich bitte dich,
Gott,
lass mich dich neu als Vater erkennen
und hilf mir, wieder zu lernen,
dich wie dein Kind anzusprechen.
Eckhard Herrmann: Deine Sterne leuchten über mir
Gebete für helle und dunkle Tage
Normaler Preis 20,00 €
Beten heißt, den Dialog mit Gott zu suchen. Doch nicht immer finden wir die richtigen Worte. Eckhard Herrmanns Gebetbüchlein begleitet Menschen, die mit Gott ins Gespräch kommen wollen, durch den Tag, durch das Jahr und durch das Leben. Freude und Traurigkeit, Dankbarkeit und Klage, Zuversicht und Angst – all das bringt der Autor in seinen Gebeten ins Wort. Seine Texte sind manchmal nachdenklich und suchend, aber immer erfüllt von einem hoffnungsvollen Vertrauen auf die Gegenwart Gottes.
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