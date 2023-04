Deutscher Evangelischer Kirchentag 2023

Kirchentags-Programm: Ist dem Protestantismus hier etwas verrutscht?

Was bedeutet es, dass das "Zentrum Zukunft Glaube und Kirche" beim Nürnberger Kirchentag nicht in dessen Zentrum angesiedelt ist, sondern in Fürth? Was ist das Erste, was das Zweite des christlichen Glaubens? Und kann es sein, dass dem Protestantismus der Gegenwart hier etwas verrutscht ist?