Der Fall der beiden im Einsatz getöteten Polizist*innen im pfälzischen Kusel hat bundesweit Entsetzen und Bestürzung ausgelöst. Polizei-Seelsorgerin Miriam Groß mit einem Gebet, das sie bei der Gedenkminute, die in allen polizeilichen Einrichtungen am 4. Februar um 10 Uhr abgehalten wurde, in Bamberg gesprochen hat.

Gebet zur Gedenkminute für die beiden getöteten Polizist*innen

Ewiger Gott,

heute sind wir als Angehörige der Bundespolizei

in Gedanken und Gebet mit allen Polizeiangehörigen

in Deutschland vereint

und gedenken unserer verstorbenen Kollegin Yasmin und

unserem Kollegen Alexander.

Wir beten für die ermordete Kollegin und den ermordeten Kollegen,

die durch eine grausame Tat aus dem Leben gerissen wurden.

Berge sie in deinen ewigen Händen.

Sei bei ihren Angehörigen und Freunden.

Schenke ihnen Stärke für die vor ihnen liegende schwere Zeit desAbschieds und Menschen, die sie liebevoll umgeben.



Wir bitten um Kraft für alle Kolleginnen und Kollegen im Polizeidienst.

Schütze und begleite sie bei ihren polizeilichen Maßnahmen.

Lass uns in unserem Wirken zusammenstehen und

uns stets für Menschenwürde, Grundrechte und Frieden engagieren.

Herr, bleibe du bei uns,

schütze alle, die im Dienst der Polizei stehen,

und bleibe bei denen, die deinen Trost in ihrer Trauer

jetzt ganz besonders nötig haben.

Amen.