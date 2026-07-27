Der mutmaßlich islamistische Anschlag auf den Christopher Street Day (CSD) in Berlin hat Trauer, Entsetzen und viele offene Fragen hinterlassen. Unser Autor Michael Lehmler bringt die Erschütterung über die Gewalttat in einem kurzen geistlichen Impuls auf den Punkt – und endet mit einer Bitte um Trost und neues Leben.
Von jetzt bis gleich
wird aus Freude
Leben Liebe
Zerstörung Leid
Panik Fassungs-
losigkeit Tod -
Stammeln Beten
Schweigen Klagen
Suchen Wut Ge-
denken Trauer -
Gott gib Trost
und neues Leben