Der mutmaßlich islamistische Anschlag auf den Christopher Street Day (CSD) in Berlin hat Trauer, Entsetzen und viele offene Fragen hinterlassen. Unser Autor Michael Lehmler bringt die Erschütterung über die Gewalttat in einem kurzen geistlichen Impuls auf den Punkt – und endet mit einer Bitte um Trost und neues Leben.

Von jetzt bis gleich

wird aus Freude

Leben Liebe

Zerstörung Leid

Panik Fassungs-

losigkeit Tod -

Stammeln Beten

Schweigen Klagen

Suchen Wut Ge-

denken Trauer -

Gott gib Trost

und neues Leben

