Ich wünsche Dir

ich wünsche dir

viel mut für das neue jahr

eine oase in deiner nähe

gute wegbegleiter:innen

ich wünsche dir

im steten wandel offenheit

in der routine neue sichten

im scheitern auferstehung

ich wünsche dir

stets ein lichterfülltes herz

frieden auf deinen wegen

einen engel zur sicherheit

ich wünsche dir

in den bangen phasen halt

in der verlassenheit ein du

in den abgründen die liebe

Gott lege deine Wünsche

in seinen Segen.

Gott erhelle deine Suche

durch seinen Stern.

Gott führe deine Wege

in sein Licht.

Gott lasse deine Ängste

in seiner Liebe vergehen.

Gott lenke dein Herz

immer zum Guten.

Gott erfülle dein Sein

mit kindlicher Freude.

Gott gebe deiner Seele

unendlichen Raum.