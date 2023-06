LGBTQI

Vereine fordern Schutzräume für queere Geflüchtete: "Gehören zur schwächsten Gruppe"

Das queere Zentrum Fliederlich und der Verein Imedana aus Nürnberg fordern vom bayerischen Innenministerium, Schutzräume für queere Geflüchtete in allen großen bayerischen Städten einzurichten. Die Gewalt gegen LGBTIQ*-Personen habe besonders in großen Sammelunterkünften in den vergangenen Monaten stark zugenommen, sagt ein Sprecher.