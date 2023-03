Der Christopher Street Day in Nürnberg 2023

Der Christopher Street Day 2023 findet in Nürnberg im Rahmen der Pride Weeks vom 20. Juli bis 6. August statt. Zum Abschluss seien Demos durch die Innenstadt geplant. Die Rummelsberger wollen daran auch mit einem Wagen teilnehmen und einen Infostand bei der Abschlusskundgebung organisieren.

Die Bezeichnung Christopher Street Day geht auf einen Aufstand von Homosexuellen in der New Yorker Christopher Street im Jahr 1969 zurück. Seit 1979 gibt es auch in Deutschland vielerorts Veranstaltungen, die daran erinnern.