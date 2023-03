12 bis 18 Monate dauerte das Verfahren vor Corona, inzwischen sind die Zeiten nicht kürzer geworden. 18 Monate in denen die Hormone ihre Arbeit machen, das Erscheinungsbild sich ändert, nur der Name in den offiziellen Dokumenten nicht. Wieder müssen sich transidente Menschen erklären, bei der Führerscheinkontrolle, der Bahncardkontrolle, am Flughafen, bei der Abholung eines Postpaketes:

"Das sind doch nicht Sie, sie haben den Ausweis ihrer Frau dabei!", ist noch die harmloseste Variante.

Es brauchte mehr als 40 Jahre nach der Einführung des ersten Transsexuellengesetzes, in dem erstmals Regeln definiert wurden, nach denen eine Namensänderung stattfinden kann, bis sich eine Bundesregierung endlich dem Thema zeitgemäß annehmen wollte.

Manche sehen Gefahr, vor allem für Frauen

Was in mehreren anderen Ländern dieser Erde bereits üblich ist, soll nun auch in Deutschland gelten: Es genügt die Selbstauskunft der Betroffenen. Also nichts anderes als bisher auch, nur mit dem enormen Unterschied, dass es keine "peinliche Befragung" durch Psychiater*innen mehr braucht. Die Wartezeit wird erheblich verkürzt.

Nicht wenige sehen darin ein großes Gefährdungspotential, vor allem für Frauen. Männer würden sich mal eben als Frau bezeichnen, um dann in Schutzräume einzudringen, Gewalt auszuüben. Es wäre falsch zu behaupten, dass es diese Versuche nicht geben würde, so wie kriminelle Menschen immer Wege suchen, zum Ziel zu kommen. Eine Frist von drei Jahren vor einer erneuten Änderung kann mit Sicherheit einigen Missbrauch verhindern, genauso wie eine vereinfachte Plausibiltätsprüfung.

Und es wäre ebenso falsch zu behaupten, dass es nicht Menschen gäbe, die es bereuen, sich auf den Transweg gemacht zu haben. Oft sind das Personen, die schnell losgegangen sind, vielleicht zu schnell. Darum halte ich nach wie vor eine begleitende Beratung für sinnvoll. Und ich kenne viele, die das zu schätzen wissen, die das brauchen.

Begleitung ohne Gefährdung

Der Transweg stellt einen selbst und das Umfeld vor Herausforderungen. Und da ist es gut, mich selbst mit Fachpersonen reflektieren zu können, Unterstützung zu bekommen. Ich wünsche mir ein Selbstbestimmungsgesetz, dass diese Begleitung weiter für sinnvoll erachtet, ohne dass ich mir überlegen muss, was ich sage, um meinen Weg nicht zu gefährden.

Und ich wünsche mir eine Kirche, die transidente Menschen offen und selbstverständlich begleitet. Ich wünsche mir Christ*innen, die Gott zutrauen, dass die Schöpfung vielfältiger ist, als es auf den ersten Blick scheint.

"Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib gemacht habe".

Dieser Satz aus Psalm 139 wurde für mich auf dem Weg zu einem wichtigen Anker. Bevor Samen- und Eizelle verschmolzen, kennt mich Gott. Was dann unterwegs passiert ist, ist einfach passiert und es ist ok, dass ich die Möglichkeiten der Medizin ausschöpfe, Kopf und Herz und Körper in Einklang zu bringen.

"Du bist ein Gott, der mich sieht", mit verschlungenen Lebenswegen und meinem wahren Ich. Kann es eine bessere Jahreslosung geben für das Jahr, in dem auch in Deutschland ein Selbstbestimmungsgesetz in Kraft tritt, dass die Menschen nicht beurteilt, sondern endlich sieht?