GOTT,

heute stehe ich da, mit meiner ganzen Fassungslosigkeit.

Mit einem Blick auf die Welt, der mich an allem zweifeln lässt.

Ich kann das nicht begreifen was gerade passiert.

All das macht mir Angst.

Glaubst du noch daran, dass das Gute gewinnt?

Ich möchte heute daran glauben können.

Weil du das Gute bist.

Weil du größer bist, als all die Worte und Taten der Mächtigen.

Es wird irgendwann gut.

Das ist meine Hoffnung.

Irgendwann.

Lass mich das heute fühlen.

Amen.

Pfarrerin Theresa Brückner veröffentlichte das Gebet zunächst auf ihrem Instagram-Kanal @theresaliebt.