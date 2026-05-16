Paulus war einer der zentralen jüdischen Intellektuellen im ersten Jahrhundert und hat mit dem Römerbrief wohl den längsten Brief der Antike geschrieben, sagt die emeritierte Professorin für Neues Testament an der Universität Erlangen-Nürnberg, Oda Wischmeyer. Im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) erklärt die Paulus-Expertin, die nun in Berlin lebt, warum sie Paulus nicht für frauenfeindlich hält und was sie am meisten an dieser Person mit großer Wirkungsgeschichte fasziniert.

Seit wenigen Tagen ist Ihr Buch "Gott neu vermessen: Eine Paulus-Biographie" (Reclam Verlag, Ditzingen) auf dem Markt. Was hat Sie dazu gebracht, eine Biografie über Paulus zu schreiben?

Oda Wischmeyer: Ich wollte Paulus als historische Persönlichkeit sichtbar machen. Er ist die erste greifbare Person, die sagt, der auferstandene Christus sei ihm erschienen und habe ihm einen Auftrag gegeben. Mit diesem Auftrag zog er jahrzehntelang durch das Römische Reich und missionierte außerordentlich erfolgreich. Er wurde damit zur zentralen Figur am Anfang der neuen Bewegung, die sich zu dem entwickelte, was wir als Christentum kennen. Außerdem ist klar: Wer sich mit dem Neuen Testament beschäftigt, kommt an Paulus nicht vorbei. Seine Briefe sind die ältesten christusgläubigen literarischen Zeugnisse überhaupt.

Wie würden Sie Paulus als Person beschreiben?

Vor allem als Getriebenen. Er verstand sich ausschließlich als "Apostel Jesu Christi". Ein Privatleben hatte er praktisch nicht. Er war allein unterwegs, ohne Organisation im Hintergrund, musste als Zeltmacher seinen Lebensunterhalt verdienen und lebte ständig unter Druck. Zugleich war er ungeheuer produktiv und widerstandsfähig - wir würden heute sagen: resilient. Er durchquerte weite Teile des Imperium Romanum ohne äußere Unterstützung.

Der Römerbrief gehört zu den längsten Briefen der Antike - geschrieben ohne eigene Bibliothek, ohne festen Wohnsitz. Selbst Cicero hat keinen solchen langen Brief geschrieben.

Paulus schrieb aber nicht nur als Gemeindeleiter, sondern auch als Intellektueller, als Theologe. Er wollte in seinen Briefen darstellen, was seit dem Kommen Jesu der Wille Gottes für die Menschheit - aus Juden und Nichtjuden - sei.

Gab es beim Schreiben der Biografie neue Erkenntnisse für Sie?

"Neu" ist in den Geisteswissenschaften immer relativ. Aber ich wollte über die bisherigen "Paulus-Perspektiven" hinausgehen. Lange wurde Paulus stark lutherisch gelesen, später betonte man mehr seinen jüdischen Hintergrund. Beides war und ist wichtig.

Ich versuche nun, Paulus als den zentralen jüdischen Intellektuellen des ersten Jahrhunderts zu verstehen.

Er dachte darüber nach, was es bedeutet, dass sich der Gott Israels in Jesus Christus endgültig offenbart hat. Paulus führte Christus als theologische Größe in das jüdische Denken ein. Historisch erstaunlich ist, wie erfolgreich er damit in der nichtjüdischen Welt war.

Inwiefern?

Das Judentum war im Römischen Reich bekannt, aber nicht besonders beliebt. Paulus überzeugte die Nichtjuden, die sogenannten "Heiden", nicht nur von Christus, sondern auch davon, dass die jüdischen Schriften Autorität besitzen. Gleichzeitig verkündete er Jesus Christus als den Herrn ihres Lebens. Offenbar traf er damit einen Nerv. Bemerkenswert ist auch, dass seine oft anspruchsvollen Briefe in den Gemeinden verstanden, abgeschrieben und weitergegeben wurden. Schon im ersten Jahrhundert entstand daraus eine eigene christliche Literatur - auch durch seine Mitarbeiter wie etwa Timotheus und Titus, in deren Namen ebenfalls weitere Briefe verfasst wurden.