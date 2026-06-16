Es gibt nach Einschätzung des Autors Nicola Bardola noch viele unbekannte Seiten der vor 100 Jahren geborenen Schriftstellerin Ingeborg Bachmann (1926-1973). So habe sie trotz traumatischer Erfahrungen einen großartigen Humor gehabt, sagte der Autor des Buches "Ingeborg Bachmanns München" (2026) dem Evangelischen Pressedienst (epd). Das sei jedoch oft vernachlässigt worden.

Sie haben für Ihr Buch über die Autorin Ingeborg Bachmann in mehreren Archiven viel Material gesichtet. Was waren dabei besondere Funde?

Nicola Bardola: Ich habe zahlreiche Dokumente in den Archiven gefunden, die bislang unveröffentlicht sind und nicht erforscht wurden. Fündig geworden bin ich beispielsweise im Unternehmensarchiv des Bayerischen Rundfunks. Da ist viel Korrespondenz vorhanden, beispielsweise mit Hansjörg Schmitthenner, einem Redakteur des Bayerischen Rundfunks. Der hat bei Bachmann das Hörspiel "Der gute Gott von Manhattan" in Auftrag gegeben und es auch redigiert. Zwei dieser redigierten Manuskriptseiten finden sich in meinem Buch. Das gesamte Konvolut befindet sich im Literaturarchiv Salzburg und wurde bislang noch nicht untersucht.

Ende der 50er-Jahre war Ingeborg Bachmann ja sogar eine Zeit lang beim Bayerischen Rundfunk in München angestellt.

Es gibt auch eine Mitteilung des früheren Intendanten des Bayerischen Rundfunks, Clemens Münster. Der schrieb: "Für die Stelle des Dramaturgen haben wir Frl. Dr. Bachmann vorgesehen." Das ist wichtig im Zusammenhang mit Bachmann in München, weil das Thema noch stark unterbelichtet ist. Auch dieses interne Papier des Bayerischen Rundfunks vom August 1958 wird im Buch erstmals veröffentlicht.

Zahlreiche Dokumente Bachmanns noch nicht erforscht

Bachmann wird oft mit Qualen und Leiden im Leben wie im Schreiben assoziiert. Haben Ihre Recherchen in verschiedenen Archiven auch einen anderen Blick auf die Autorin zutage gefördert?

Es gibt Passagen in wenig oder gar nicht beachteten Briefwechseln, wo ihr Witz aufblitzt. Das ist eine Seite, die bei Bachmann vernachlässigt wird: ihr großartiger Humor. Ein Ziel meiner Forschung ist es daher, die Ausgelassenheit Bachmanns herauszustellen. Ihre Lust an Späßen und Scherzen war groß und faszinierte ihre Mitmenschen, findet aber wenig Beachtung. Zudem ist es schwieriger, in der Literatur über Humorvolles zu schreiben als über Tragisches. Natürlich sind Traumata bei Bachmann vorhanden. Sie sollten aber nicht ihre starke Neigung zur Heiterkeit vollkommen überschatten.

Am Anfang der Recherche wusste ich nicht, wie viel ich finden würde. Aber was ich dann entdeckte, war enorm. Das, was in meinem Buch veröffentlicht ist, ist nur ein kleiner Teil. Es gibt noch sehr viel mehr zu erzählen, und es gibt zahlreiche Dokumente, vor allem auch Briefwechsel, die noch nicht erforscht sind.