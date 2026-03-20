Ostern ist ein Fest der Hoffnung, des Neubeginns und der Begegnung mit dem Leben. In seinen Impulsen 2026 lädt unser Autor Michael Lehmler ein, den Frühling, die Auferstehung und die Nähe Gottes auf poetische Weise zu erleben. Seine Worte öffnen Räume, in denen Licht und Liebe spürbar werden.
Ostern
ich schaufle dir
Atemzüge frei
das Restlicht
tanzt uns zu-
sammen - du
segnest mich
lebendig über-
all und immer
Ostern
kalte klare Luft
die orangefarbene
Morgensonne
hat es leicht
mich zu be-
geistern
Ostern ist
noch fern aber
schon in Sicht-
weite und hör-
nah - Gott sei
Dank
Kreuze und
Monde - Tode
und Schatten
alles vergeht
nur die Liebe
ist und bleibt
unendlich-
fach erprobt
und geteilt -
ich glaube
trotz allem
Amen
Osterblicke
das Leben
durchbricht
die Todes-
mauern-
Grün macht
den Beton
lichtdurch-
lässig
ein Liebes-
wort belebt
unsere Öd-
nisse und
im Verfahre-
nen öffnen
sich neue
Wege
Gott reinigt
das Heute
von Ewigkeits-
chemikalien
wenn wir
wollen
dass es
blüht
Ostersonntag
"Und siehe, es geschah …"
(Mt 28,2 in 28,1-10)
siehe
s teine rollen
i ch staune - die
e rde öffnet sich
h eilsames
e rfüllt uns
s egen fällt
i n mein
e rschrecken -
h err wo bist du
e s ist ostern
s cheitern
i st vergangen -
e in einziges wort
h ellt die finsternis
e ndgültig offen
Ostern
buchstabiere mir
Ostern dass ich
glauben kann
keine Floskeln
und Phrasen
nichts gequirltes
ein Gedanke
der mein Herz
offen legt
das Verkrustete
wegsprengt
damit die Sehn-
sucht nicht
ständig zer-
reißt -
im Traum
befreitest du
den bunten Falter
aus meinen
Zweifeln - siehe
eine Rose wächst