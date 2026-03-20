Ostern ist ein Fest der Hoffnung, des Neubeginns und der Begegnung mit dem Leben. In seinen Impulsen 2026 lädt unser Autor Michael Lehmler ein, den Frühling, die Auferstehung und die Nähe Gottes auf poetische Weise zu erleben. Seine Worte öffnen Räume, in denen Licht und Liebe spürbar werden.

 

Ostern

 

ich schaufle dir

Atemzüge frei

 

das Restlicht

tanzt uns zu-

 

sammen - du

segnest mich

 

lebendig über-

all und immer

 

Ostern

 

kalte klare Luft

die orangefarbene

Morgensonne

hat es leicht

mich zu be-

geistern

 

Ostern ist

noch fern aber

schon in Sicht-

weite und hör-

nah - Gott sei

Dank

 

Kreuze und

Monde - Tode

und Schatten

alles vergeht

nur die Liebe

ist und bleibt

 

unendlich-

fach erprobt

und geteilt -

ich glaube

trotz allem

Amen

 

Osterblicke

 

das Leben

durchbricht

die Todes-

mauern-

 

Grün macht

den Beton

lichtdurch-

lässig

 

ein Liebes-

wort belebt

unsere Öd-

nisse und

 

im Verfahre-

nen öffnen

sich neue

Wege

 

Gott reinigt

das Heute

von Ewigkeits-

chemikalien

 

wenn wir

wollen

dass es

blüht

 

Ostersonntag

 

"Und siehe, es geschah …"

(Mt 28,2 in 28,1-10)

 

siehe

 

s teine rollen

i ch staune - die

e rde öffnet sich

h eilsames

e rfüllt uns

 

s egen fällt

i n mein

e rschrecken -

h err wo bist du

e s ist ostern

 

s cheitern

i st vergangen -

e in einziges wort

h ellt die finsternis

e ndgültig offen

 

Ostern

 

buchstabiere mir

Ostern dass ich

glauben kann

 

keine Floskeln

und Phrasen

nichts gequirltes

 

ein Gedanke

der mein Herz

offen legt

 

das Verkrustete

wegsprengt

damit die Sehn-

 

sucht nicht

ständig zer-

reißt -

 

im Traum

befreitest du

den bunten Falter

 

aus meinen

Zweifeln - siehe

eine Rose wächst