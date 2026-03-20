Ostern ist ein Fest der Hoffnung, des Neubeginns und der Begegnung mit dem Leben. In seinen Impulsen 2026 lädt unser Autor Michael Lehmler ein, den Frühling, die Auferstehung und die Nähe Gottes auf poetische Weise zu erleben. Seine Worte öffnen Räume, in denen Licht und Liebe spürbar werden.

Ostern

ich schaufle dir

Atemzüge frei

das Restlicht

tanzt uns zu-

sammen - du

segnest mich

lebendig über-

all und immer

Ostern

kalte klare Luft

die orangefarbene

Morgensonne

hat es leicht

mich zu be-

geistern

Ostern ist

noch fern aber

schon in Sicht-

weite und hör-

nah - Gott sei

Dank

Kreuze und

Monde - Tode

und Schatten

alles vergeht

nur die Liebe

ist und bleibt

unendlich-

fach erprobt

und geteilt -

ich glaube

trotz allem

Amen

Osterblicke

das Leben

durchbricht

die Todes-

mauern-

Grün macht

den Beton

lichtdurch-

lässig

ein Liebes-

wort belebt

unsere Öd-

nisse und

im Verfahre-

nen öffnen

sich neue

Wege

Gott reinigt

das Heute

von Ewigkeits-

chemikalien

wenn wir

wollen

dass es

blüht

Ostersonntag

"Und siehe, es geschah …"

(Mt 28,2 in 28,1-10)

siehe

s teine rollen

i ch staune - die

e rde öffnet sich

h eilsames

e rfüllt uns

s egen fällt

i n mein

e rschrecken -

h err wo bist du

e s ist ostern

s cheitern

i st vergangen -

e in einziges wort

h ellt die finsternis

e ndgültig offen

Ostern

buchstabiere mir

Ostern dass ich

glauben kann

keine Floskeln

und Phrasen

nichts gequirltes

ein Gedanke

der mein Herz

offen legt

das Verkrustete

wegsprengt

damit die Sehn-

sucht nicht

ständig zer-

reißt -

im Traum

befreitest du

den bunten Falter

aus meinen

Zweifeln - siehe

eine Rose wächst