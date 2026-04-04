Alltag. Schon beim Lesen des Wortes könnte der Gähnmuskel aktiviert werden – und das sagt schon alles. Man denkt nicht lange nach, wenn man an ihn denkt. Man kennt ihn ja. Er strukturiert die Woche, erledigt die Dinge, macht sich nicht wichtig. Soweit, so brauchbar. Aber da ist noch etwas: dieses schleichende Gefühl von Beklommenheit. Die Angst vor dem Gleichförmigen. Vor dem inneren Dimmer, der sich allmählich herunterdreht – und zwar so langsam, dass man es nicht merkt. Bis man es merkt.

Liebe im Alltag: Vom Kribbeln zur Gewohnheit

Beim Dating wird das besonders deutlich. Am Anfang ist alles aufregend: Man lernt sich kennen, bricht aus den gewohnten Bahnen aus, lebt jenseits der routinierten Alltagsmatrix. Man fühlt sich jung, wild, spontan. Dann kommt das Ankommen in der Beziehung – Beruf, Hobbys, Freunde, Haushalt müssen miteiannder kooperieren und neu verhandelt werden.

Und langsam schleicht er sich ein, der Romantikkiller: Routine. Handgriffe sitzen auf Anhieb, Abläufe laufen wie von selbst. Das Beziehungssystem ist stabil. Und die Aufregung schwindet – für den Preis von Sicherheit, Vertrauen, Liebe und Gemeinschaft. Gar nicht mal so übel, eigentlich. Und doch wird das Ächzen über das fehlende Kribbeln immer lauter.

Ostern als Ausnahme: Frühling und Aufbruch erleben

Ostern bildet eine Ausnahme – auch wenn im Kern derselbe Mechanismus greift. Das Fest wiederholt sich. Aber ein Jahr ist ein verdammt langer Zeitabschnitt. Lang genug, um den Streit mit der Schwester zu vergessen. Lang genug, um sich wieder nach dem ersten Bissen des butterweichen Hefezopfes mit Marmelade zu sehnen, nach dieser Aufbruchsstimmung, die man im Dezember, im Rausch aus Zimt und Tannenduft, noch für übertrieben gehalten hätte.

Wer den kalten Januar überlebt, sich durch den grauen Februar gebissen und irgendwann aufgehört hat, von Sonne im März zu träumen – der hat sich Ostern verdient. Es kommt immer genau rechtzeitig.

Ostern ist das erste richtige Frühlingsfest. Plötzlich wagt man es, noch in dicker Jacke, die Gartenstühle auf den Balkon zu schleppen – halb hoffnungsvoll, halb bescheuert – und lässt die ersten Sonnenstrahlen auf der Nase tanzen. Die Natur kehrt zurück. Grün, Gelb, Krokusfarben.

Das Fest der Hoffnung, der Auferstehung Jesu Christi – die Bewährungsstunde eines Glaubens, der aus Traurigkeit und Verzweiflung, aus dem Abgrund des Lebens heraus erwächst –, ist kein Lippenbekenntnis. Es ist ein sinnliches Geheimnis: ein Naturwechsel. Die Vögel stimmen wieder ein. Die ersten Frühblüher bohren sich aus dem harten Winterdickicht. Sonnenstrahlen wärmen die Luft. Als hätte jemand einfach eine Decke über den Tag gestreift.

Die Ahnung verdichtet sich: Hoffnung ist da. Sie ist körperlich spürbar, riechbar, fühlbar, greifbar in Licht, Farben und Temerpatur. Bis der Mai kommt. Dann ist der Frühling einfach da. Die Farben, die Wärme, die Gartenstühle, die Mittagspause draußen – alles Alltag.

Auferstehung als täglicher Impuls: Luthers zeitlose Botschaft

Doch der innere Dimmer, der routinemäßige Bedeutungsverlust, droht dabei nicht. Martin Luther hat dieses Auferstehungsgefühl auf den Punkt gebracht:

"Bei uns Christen ist alle Tage Ostern."

Das schrieb er in seiner Auslegung zu Psalm 111. Gemeint ist damit nicht, dass man täglich Ostereier im Garten suchen oder den Osterbrunch wiederholen sollten – denn die Wahrheit ist: Selbst das schönste Fest wird irgendwann langweilig, wenn man es auf Dauerschleife stellt. Und auch Zuckowskis "Stups, der kleine Osterhase" wird irgendwann zur Geduldsprobe.

Nein. Luthers Satz zielt tiefer. Es geht nicht um Wiederholung. Es geht um ein Ereignis, das sich nicht wiederholen lässt – und gerade deshalb jeden Tag prägt. Die Auferstehung Jesu ist einmalig. Ihre Bedeutung aber ist täglich spürbar.

Vom Fest zur Alltagshoffnung: Jeder Tag kann Ostern tragen

Mit Ostern spürt man wieder, dass man lebt. Beim Picknick im Park, das man schon im Februar insgeheim geplant hat. Bei der Fahrradfahrt zur Arbeit in der Übergangsjacke – morgens zu kalt, egal. Beim Blick ins Dickicht der Baumkronen. Kurz möchte man wieder ein Baby im Kinderwagen sein, mit dieser unverstellten Perspektive.

Zu Ostern ist man wieder ansprechbar. Freunde melden sich, man macht Pläne und meint sie sogar ernst. Der Baum vor dem Büro blüht – seit wann eigentlich? – und irgendwie reicht das. Und genau deshalb hat Luther recht: Der Glaube an die Auferstehung hat kein Datum. Mit ihm kann auch der Alltag wieder strahlen.