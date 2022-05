Schafe in der Kirche

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Ein Vormittag im Mai vor ein paar Jahren. Ein Geländewagen mit einem Hänger dran fährt vor die Münchner Erlöserkirche, an der ich damals Pfarrer war. Aus dem Hänger steigen Schafe aus. Sie wirken ängstlich und neugierig. Über eine vorbereitete Bahn betreten sie die Kirche. Schafe in der Kirche.

Und ein Kameramann filmt sie dabei. Auf dem Boden liegen lila Tücher und darauf Futter: Äpfel, Karotten, und anderes. Erstmal ist es ganz still. Vorsichtig bewegen sich die Schafe und gewöhnen sich an den neuen Ort. Sie finden Futter und kauen. Schließlich beginnt die Orgel zu spielen, ganz ganz leise im Hintergrund. Eine Sängerin singt von der Orgelempore. Die Schafe kauen und horchen. Was ist denn da? Der Organist zieht verschiedene Register an der Orgel, der Klang ändert sich, und jedes Mal horchen die Schafe neu auf. Einmal kommen schrille Töne von der Orgel. Ein Schaf hüpft erschrocken weg. Und als der Kameramann sich einmal versehentlich ruckartig bewegt, wird es dramatisch. Die Schafe rennen panisch und wollen fliehen. Doch sie beruhigen sich wieder. Als die Aktion vorbei ist, bringt die Hirtin die Tiere mit dem Hänger wieder zur Herde zurück. Ein Schaf will gar nicht gehen, so gut gefällt`s ihm in der Kirche.

Den Film kann man bis heute im Netz anschauen. Für manche war das ungewohnt, Tiere in der Kirche. Ich mag den Film, und für mich hat er was Meditatives: Den Schafen beim Fressen und kauen zusehen, mit ihnen auf die Klänge hören, beobachten, wie sie reagieren, wie sensibel sie sind…. Der Kirchenraum macht etwas mit ihnen. Als ob da so was wie Ehrfurcht entsteht, als ob sie andächtig werden – und ich zumindest wurde auch andächtig.

Der Film heißt Ho poimen ho kalos, der gute Hirte. Dabei kommt die Hirtin im Film gar nicht vor. Sie hat im Hintergrund für alles gesorgt: dass es den Schafen gut geht; dass das richtige Futter da ist; dass die Tiere gut behandelt werden. Die gute Hirtin bleibt unsichtbar. In der Kirche stehen die Schafe im Mittelpunkt…