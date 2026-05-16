104. Katholikentag in Würzburg

Donnerwetter über dem Residenzplatz, ein Bundespräsident mit einem letzten Appell, eine Kirche mit politischem Auftrag: Der Katholikentag in Würzburg ist mehr als ein Glaubensfest – er ist eine Antwort auf die Erschöpfung der Zeit.

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