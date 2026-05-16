Zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie am 17. Mai erinnert Michael Lehmler daran, dass Glaube nicht ausgrenzen, sondern weiten soll. Sein poetischer Impuls verbindet Bitte, Hoffnung und die Sehnsucht nach mehr Offenheit und Menschlichkeit.
Gott ich glaube
Du segnest alle
die darum bitten
Gott Du gibst
universal Leben
und Liebe und Sinn
Gott weite unsere
Kleingläubig- und
Engherzigkeit
Gott du bist
immer Gabe und
Herausforderung
Bleibe und
beflügle uns und
unseren Glauben