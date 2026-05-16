Zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie am 17. Mai erinnert Michael Lehmler daran, dass Glaube nicht ausgrenzen, sondern weiten soll. Sein poetischer Impuls verbindet Bitte, Hoffnung und die Sehnsucht nach mehr Offenheit und Menschlichkeit.

 

Gott ich glaube

Du segnest alle

die darum bitten

 

Gott Du gibst

universal Leben

und Liebe und Sinn

 

Gott weite unsere

Kleingläubig- und

Engherzigkeit

 

Gott du bist

immer Gabe und

Herausforderung

 

Bleibe und

beflügle uns und

unseren Glauben