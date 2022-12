Das Schöne zu sehen kann aber inmitten all der Krisen ganz schön schwer sein, oder?

Martina Weiss: Das stimmt. Ich spreche mehrmals in der Woche mit Jugendlichen, die suizidal sind. Bei ihnen ist der Blick im Moment so eingeengt, dass sie freiwillig nicht mehr leben wollen.

Andi Weiss: Ja, es gib solche Zeiten. Davon erzählt schon die Bibel. Wir haben in unserem Buch auch die Geschichte des Propheten Elia drin. Nach einem Machtkampf musste er vor seinen Verfolgern fliehen. Schließlich liegt er unter einem Busch und trauert. Er darf sogar sagen: "Ich hab keinen Bock mehr – Gott, lass mich sterben!" Auch in der therapeutischen Beratung gibt es diesen Moment, da sagen wir: "Jetzt halten wir diesen Schmerz mal aus, und du darfst hier klagen und sagen, was schiefläuft, und dir begegnet Empathie."

Elia ist schließlich so fertig vom Klagen, dass er einschläft. Und was macht Gott? Er schickt ihm einen Engel, der ihm nicht etwa Ratschläge gibt, sondern ihm zu essen und zu trinken bringt. Das weist auf den Aspekt der Selbstfürsorge hin. Und dann schläft Elia wieder ein, und wieder kommt ein Engel und stärkt ihn mit einer neuen Lebensperspektive. Wenn ich meine Krise auf diese Weise annehmen kann, dann kann ich sie auch als Aufgabe deuten und mein Leben trotzdem gestalten. In der Verantwortung für morgen nehme ich das mit, was ich kann, meine Begabung und Fähigkeit, aber auch meine Scherben.

Selbstfürsorge ist also wichtig, damit man sein Leben wieder in die Hand nehmen kann?

Andi Weiss: Ja, Selbstfürsorge ist wichtig. Aber das sollte nicht dazu führen, dass man sagt: "Du hast ne Krise, zieh dich zurück in dein Schneckenhaus, versorg dich dort gut, und alles wird gut." Es geht auch um Eigenverantwortung und darum, wach zu bleiben. Es geht schon auch darum, sich zum Beispiel in Bezug auf den Krieg jetzt aktuell zu halten, verantwortlich zu denken und sich zu fragen, was man selbst verändern kann.

In dieser großen Ohnmacht gibt es ja trotzdem immer wieder kleine Momente, die ich gestalten kann.

Aber dazu muss ich wach bleiben und nicht auf einmal sagen: "Ist ja eh alles wurscht, morgen sind wir alle tot."

Martina Weiss: Sich immer nur um sich selbst zu drehen macht ja auch nicht glücklich. Du musst für dich schon einen Sinn in deinem Leben finden. Dabei geht’s auch darum, mal jemand anderem was Gutes zu tun, jemand anderem zuzuhören und zu gucken, wie sich das anfühlt. Viele Menschen holt das aus einem Tief raus, ist meine Erfahrung.

Wer anderen hilft, hilft also auch sich selbst?

Andi Weiss: In jedem Fall hilft eine gesunde Selbstvergessenheit bei der Gesundung. Ich habe während der Corona-Zeit eine Frau begleitet, die im Rollstuhl sitzt. Sie hat eine furchtbare Vergangenheit. Diese Frau hat mich trotz ihrer großen Probleme jedes Mal voller Lebenswucht begrüßt, wenn ich sie angerufen habe bei den Beratungsgesprächen. Da habe ich mal gefragt: "Hey, wie machst du das eigentlich, dass du, trotz all der Dinge, die dich grad zurückwerfen, immer so eine Lebensfreude an den Tag bringst?" Da sagte sie: "Wenn ich morgens aufwache, und es geht mir schlecht und die Angst will sich breitmachen, oder wenn wieder Schreckensmeldungen kommen – weißt du, was ich als Erstes mache: Ich schlage mein Adressbuch auf und ich schau, wem es gerade schlechter geht als mir und wen ich anrufen oder wem ich eine Mail schreiben könnte; einfach nur einen Ermutigungssatz oder so: ›Hey, ich denk an dich.‹"

Martina Weiss: Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie, der ja selbst im KZ war, sagt ja: "Jeder hat sein Auschwitz." Also mit dem Satz bin ich sehr sparsam, aber ich denke, jeder hat einfach Dinge, mit denen er kämpfen muss. Natürlich gibt es Unterschiede, aber es bringt ja nichts, Leid gegeneinander aufzuwiegen, sondern jeder, der in seinem Leid gesehen und gehört wird, kann auch eher wieder jemand anderem helfen, weil er dann dazu wieder fähig wird.

Leid und Trauer ernst nehmen, aber im Lecken der eigenen Wunden nicht stecken bleiben – ist das die Botschaft, Ihres Buches?

Martina Weiss: Die Hauptbotschaft für mich ist:

Wir sitzen alle in einem Boot, wir haben alle schon Krisen erlebt, und die Grenzen zwischen Krise oder Krankheit und normalem Leben sind fließend. Wir können uns also gegenseitig Rat geben, wie wir den Fokus trotzdem aufs Gesunde und Schöne legen können.

Krisen können auch wichtig sein. Ich habe mich immer nur weiterentwickelt durch Krisen, weil die mich gezwungen haben, Dinge von einer anderen Seite zu betrachten und Dinge, die ich nicht ändern kann, anzunehmen. Das entspricht der modernen Verhaltenstherapie, die empfiehlt: aushalten, annehmen und dann abebben lassen und spüren: Du wirst nicht an diesem Gefühl sterben, sondern es wird weggehen, und du darfst Hoffnung haben. Im Endeffekt ist das ja auch die christliche Botschaft.

Ihr Buch wirkt wie ein schön gestalteter Zettelkasten. Warum?

Andi Weiss: Wir haben bewusst einen Stil gewählt, wie die Leute es zum Beispiel durch Instagram gewohnt sind. Ich glaube, die Leute wollen heute nicht mehr so viel lesen. Sie lassen sich lieber von kurzen Impulsen berühren, um vielleicht mit einem guten Gedanken in den Tag zu gehen.

Martina Weiss: Dadurch geben wir dem Leser oder Betrachter auch mehr Raum für eigene Gedanken. Die darf er dann mischen mit unseren Impulsen, macht aber etwas Eigenes draus, was zu seinem Leben passt. Es sind aber auch ein paar längere Geschichten drin, mit denen man sich beschäftigen kann. Es ist für jeden was dabei. Man kann das Buch einfach aufschlagen und sich von einem der Impulse ansprechen lassen. Natürlich sind auch Impulse dabei, über die man länger nachdenken kann. So ganz ohne Tiefgang geht es bei uns eben nicht.