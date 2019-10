Warum feiern Christen das Abendmahl?

Machen wir uns nichts vor: Für Menschen - und deren Zahl soll in unserem Land im Wachsen sein - die vor einem Kruzifix verwundert nach "diesem Mann an diesem Kreuz" fragen, ist das Abendmahl wohl erst recht ein tief verborgenes Geheimnis.

Es sind nicht nur die - für sozialisierte Christen freilich vertrauten - Formeln "dies ist mein Leib, dies ist mein Blut", die sich hartnäckig dem Verstand sperren, es ist auch die Atmosphäre, die viele evangelische Abendmahlsgottesdienste bestimmt.

Oft sind diese Feiern vom eigentlichen Gottesdienst abgetrennt, so dass sich nach Segen und Orgelspiel die Bankreihen lichten und der Pfarrer - gleichsam in einem zweiten Gottesdienst - die Dagebliebenen an den Altar bittet. Oft herrscht eine ernste und feierliche Stimmung, in der die Teilnehmenden ernst und feierlich, nach vorne gebeugt - die Hände gefaltet - nach vorne treten, die Oblate und den Wein empfangen und gleich ernsten Schrittes - den Blick nach unten gesenkt - an den Platz zurückgehen.

Abendmahl: Protestantische Gewissensforschung

Das Abendmahl ist eine ernste Sache, weil es mit der Buße und der Erforschung des eigenen Gewissens verbunden ist. Aber deshalb wird der Ritus oft als steif und verklemmt empfunden. Nur noch wenig ist dabei von den Feiern der christlichen Urgemeinde zu spüren, von der die Apostelgeschichte berichtet, "sie brachen das Brot mit Freuden".

Bei den ersten Christen stand das Abendmahl im Mittelpunkt. Sie haben "einmütig hin und her in den Häusern das Brot gebrochen", wird in Apostelgeschichte 2,46 erzählt. Es waren nicht nur Zusammenkünfte im Gedenken an das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern am Abend vor dem Tag der Kreuzigung, sondern in diesen Mahlfeiern wurde auf geheimnisvolle Weise der auferstandene Christus selbst gegenwärtig.

Abendmahl macht Gegenwart Christi bewusst

Besonders eindrucksvoll erscheint die Gegenwart Christi im Erlebnis der "Emmausjünger" nach dem Tode Jesu. Worte scheinen bei den beiden desillusionierten Jüngern wenig bewirkt zu haben, als Jesus sie bei ihrer Rückkehr ins Privatleben einholte. Aber als Jesus ihnen das Brot brach, gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn (Lukas 24,30f).

Das letzte Mahl Jesu mit den Jüngern, überschattet vom Tod, ist die wichtigste Wurzel des Abendmahls. Ein Vorbild für unser Abendmahl sind aber auch die Festmahle Jesu mit den nicht gesellschaftsfähigen Menschen seiner Zeit, den Sündern und Zöllnern. Damit kam Jesus bei den Frommen in Verruf, aber dadurch wurden Menschen in die Nachfolge gerufen.

Jüdisches Passah-Fest beschreibt Sinn des Abendmahls

Wenn man den Sinn des Abendmahls verstehen will, ist auch eine dritte Wurzel von Bedeutung, das jüdische Passah-Fest, wie es in 2. Mose 12 beschrieben ist. Wie Gott Israel aus der ägyptischen Sklaverei geführt hat, so führt nun Christus aus unserer Sünde, Angst und Verstrickung heraus. Stand beim jüdischen Passah die Schlachtung des Opferlammes und das Festmahl im Zentrum, so ist für den Juden Paulus nun Jesus das Opferlamm, das für unser Leben den Tod auf sich nahm (1. Kor. 5,7). Auch wenn der jüdische Opferritus für uns keine Bedeutung hat, sind doch entsprechende Formulierungen in den Abendmahlsworten Jesu überliefert: "Dies ist mein Leib, dies ist mein Blut, zur Vergebung eurer Sünden".

Wie ist aber nun diese Formel zu verstehen? Luthers Verständnis des Abendmahls hat einen seelsorgerlichen Grundzug: Wo ist Gott so für uns da, dass wir ihn erkennen und seine Liebe erfahren können? Weil kein Mensch von sich aus zu Gott kommen kann, hat sich Christus als Mensch in die Welt begeben und schenkt sich als Brot und Wein im Abendmahl uns Menschen, sagt er.