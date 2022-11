Es brauche kleinere, individuellere Beteiligungsformen mit unkompliziertem Zugang, eventuell auch per Video. Betroffene sollten so "auf Augenhöhe" ihre Stärken und ihre Erfahrungen einbringen können.

Als ehemalige Redakteurin beim Westdeutschen Rundfunk (WDR) kann Langkau verstehen, warum Medien über die Missbrauchsfälle in der Kirche besonders stark berichten. "Die Fallhöhe von Priestern oder Pfarrern ist besonders groß", betonte sie.

Ein verschwiegenes Thema

Sie weist aber darauf hin, dass Täter sich ihre "Opfer" auch in anderen Bereichen suchten. "Ich will nicht ablenken", erläuterte sie, "aber es gibt jeden Tag unzählige Fälle in diesem Land, in denen Jugendlichen und Kindern Gewalt angetan wird".

Es werde wenig davon gesprochen, was in Flüchtlingslagern passiert oder dass behinderte Menschen sexueller Gewalt ausgesetzt sind. Besonders tief berühre sie das Leid, das in früheren Jahrzehnten Heimkindern angetan wurde: