Zahlreiche evangelische Kirchengemeinden in Bayern beteiligen sich auch in diesem Jahr an der Aktion "Gottesdienst erleben".

Mit dem Projekt wolle man sich als einladende Kirche zeigen und die Willkommenskultur in den Mittelpunkt stellen, sagte Martin Bek-Baier, zuständiger Referent beim Gottesdienst-Institut der bayerischen evangelischen Landeskirche, dem Sonntagsblatt. Der Aktionstag findet diesmal am kommenden Sonntag (22. September) statt.

Es gehe dabei nicht darum, die Gottesdienste einmalig möglichst voll zu bekommen, sondern Menschen für Gottesdienste zu interessieren und ein herzliches Willkommen auszusprechen, betonte Bek-Baier. Im Blick habe man vor allem diejenigen Menschen, die schon länger nicht mehr oder auch noch nie einen Gottesdienst in ihrer Gemeinde oder Region besucht haben. Der Aktionstag hatte im vergangenen Jahr unter dem Motto "Back to church" erstmals in Bayern stattgefunden und sei ein großer Erfolg gewesen.

Back to Church stammt aus England

Die Aktion "Back to church" stammt aus England. 2002 hatte eine Kirchengemeinde in Manchester ihre Mitglieder dazu aufgerufen, Menschen aus der Nachbarschaft, Bekannte, Verwandte oder Kolleginnen und Kollegen von der Arbeit in den Gottesdienst einzuladen. Daraus hat sich eine landesweite Bewegung entwickelt. Mittlerweile findet der "Back-to-church-Sonntag" regelmäßig in ganz England in Tausenden von Gemeinden unterschiedlicher Konfessionen statt. Auch andere Länder haben die Idee übernommen.

In Bayern finden im Rahmen der Aktion ganz unterschiedliche Gottesdienste statt, unter anderem am 22. September ein Mehrgenerationengottesdienst auf dem Spielplatz in Martinsheim bei Uffenheim in Mittelfranken oder ein Aperitif-Gottesdienst in der Friedenskirche in Gaimersheim bei Ingolstadt.

Man wolle vor allem die Neuzugezogenen erreichen, sagte Pfarrerin Laura Poirot aus Gaimersheim. Ingolstadt sei wegen Audi und Airbus eine der am schnellsten wachsenden Städte in Deutschland.