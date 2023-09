Landtagswahl in Bayern

Politologin: "Aiwanger argumentiert durch und durch populistisch"

Kurz vor der Landtagswahl in Bayern legten die Freien Wähler in den Umfragen zu – und das trotz der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt, das zur Schulzeit des Freien-Wähler-Chefs Hubert Aiwanger in dessen Tasche gefunden wurde. Wieso das so ist, erläutert die Münchner Politologin und Direktorin der Tutzinger Akademie für Politische Bildung, Ursula Münch.