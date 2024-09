Kraft aus Optimismus

Ein Anlass zum Jammern? Nicht in Augsburg, nicht mit Axel Piper. Der 66-Jährige sprach von Kraft, die aus Optimismus, aus Glauben, aus Hoffnung gespeist ist, wie er sie in der evangelischen Kirche so oft erlebt habe.

"Selbst bei aller schmerzlichen Erkenntnis, dass wir weniger Mitglieder und weniger ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeitende werden, weniger Geld haben", bekannte er in seiner Predigt.

Gerade in den vergangenen Jahren habe er sich immer wieder die Frage gestellt, was in der Kirche nur Gewohnheit sei und was die Menschen wirklich von ihr brauchen. "Auch die, die uns schon abgeschrieben haben."

In seinen Jahren als Regionalbischof habe er viel Kraft und Engagement erlebt. "Da gibt es dann Menschen, die neu zur Mitarbeit finden, gerade weil sie in ihrer Kirche und im kirchlichen Leben und Angeboten etwas verändern wollen", bekannte Piper. Das beste Mittel gegen Zukunftsangst sei neben der Kraft die Geduld, liebevolles und aufmerksames Hören und immer wieder neu betrachten und auch Fehler machen dürfen und revidieren können.

"Die Besonnenheit gehört mit in die Anti-Furcht-Koalition. Und das ist neben der Gelassenheit und Vernunft nun auch Liebe: Die Liebe für das genaue Hinschauen, die Liebe für die Menschen, die sich nicht mitgenommen fühlen und deren Liebe, wenn es darum geht, Entscheidungen dann auch zu akzeptieren."

"Rundherum gute Zeit"

Auf seine Zeit als Augsburger Regionalbischof blickt Piper zufrieden zurück: "Zu gerne war ich hier, habe auch hier so viele hilfreiche, sympathische, anregende Menschen gefunden, mit denen meine Frau und ich uns freundschaftlich verbunden fühlen." Dass er Abschiedsschmerz fühle, sage ja nur, "dass es für uns eine rundherum gute Zeit war".

Die Kernaufgaben von Piper übernehmen übergangsweise die bisherigen Stellvertreter, das Dekane-Ehepaar Claudia und Christoph Schieder aus Memmingen. Beide zeichneten dann beim anschließenden Empfang im Innenhof des Maximilinanmuseums auch verantwortlich für die kleine szenische Darbietung, bei der die Dekaninnen und Dekane zusammen mit Pipers Referenten Christoph Burger und diako-Rektor Jens Colditz reimten und sangen.

Eine Jazzcombo unter der Leitung von "Jazzsommer"-Leiter Tilman Herbichböhm unterstützte den von Claudia Scheder angefeuerten Chor beim Abschlusslied für Axel Piper.