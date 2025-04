von Redakteurin Larissa Launhardt

Was: Workshop für Erwachsene – New Moms for Rebel Girls (Wie geht feministische Erziehung)

Mit wem: Friederike Goedicke, Referentin Ev. Frauen*, Hannover; Susanne Mierau, Pädagogin und Autorin, Eberswalde

Wann: Freitag, 16.30 Uhr bis 18 Uhr

Wo: Haus der Jugend, 1. OG, Besprechungsraum 1, Maschstr. 22–24, Südstadt‑Bult (35); Haltestellen: Schlägerstraße; Aegidientorplatz

Warum: Kinder (Mädchen, aber vor allem auch Jungs) feministisch zu prägen in dem Sinne, dass beide Geschlechter gleich viel wert sind und gleiche Chancen verdient haben, ist in meinen Augen eine der größten Herausforderungen als Eltern und gleichzeitig eine der wichtigsten Aufgaben meiner Generation. Das Buch "New Moms for Rebel Girls" kenne ich und fände es spannend, die Autorin Susanne Mierau persönlich zu erleben.