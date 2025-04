Gottesdienste, Podiumsdiskussionen, Theater, Konzerte, Begegnungen: Der Deutsche Evangelische Kirchentag ist ein buntes Festival rund um die Themen Religion und Glaube, Kunst und Kultur, Politik und Gesellschaft. Das größte christliche Laientreffen in Deutschland findet alle zwei Jahre statt. Vom 30. April bis 4. Mai ist es in Hannover zu Gast. Dabei stehen mehr als 1.500 Veranstaltungen auf dem Programm.

Alle aktuellen Entwicklungen findet ihr in unserem Newsticker.

Die wichtigsten Fragen und Antworten für Besucherinnen und Besucher im Überblick:

Was ist der Kirchentag?

Der 1949 gegründete Kirchentag ist eine Einladung an alle Menschen, sich kennenzulernen, auszutauschen und gemeinsam zu feiern. Das Protestantentreffen will den Glauben stärken und Impulse für verantwortliches Handeln setzen. Die Menschen sollen ermutigt werden, miteinander über die aktuellen Fragen der Zeit zu sprechen. Die Leitfrage lautet: Wie können wir gemeinsam die Welt von morgen gestalten? Der 39. Kirchentag in Hannover steht unter dem biblischen Motto "mutig, stark, beherzt", das ist ein Zitat aus dem ersten Brief des Paulus an die Korinther (Kapitel 16, Verse 13-14).

Was erwartet die Gäste des Kirchentages?

Auf der fünftägigen Großveranstaltung gibt es Gottesdienste, Theater, Kabarett, Filme, Pop und Rock und politische Diskussionsveranstaltungen etwa zu Themen wie Demokratie und Zusammenhalt, sexualisierte Gewalt, Geschlechtervielfalt und Künstliche Intelligenz. Bei der Bibelarbeit legen Wissenschaftler, Politiker und Theologen Textpassagen aus der Bibel aus.

Zu den Gästen und Rednern zählen unter anderen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Ex-Kanzlerin Angela Merkel, Klimaaktivistin Luisa Neubauer, der katholische Bischof Georg Bätzing sowie die anglikanische Bischöfin Mariann Edgar Budde aus Washington, die US-Präsident Donald Trump zur Amtseinführung ins Gewissen geredet hatte.

Wo gibt es das komplette Programm?

Das komplette Programm ist online auf dieser Webseite und in der Kirchentags-App einsehbar. Ein Programmheft in gedruckter Form können Besucher zusammen mit dem Liederheft "mutig - stark - beherzt" für 8 Euro an den Servicepunkten in der Stadt Hannover und auf dem Messegelände erhalten.

Was leistet die Kirchentags-App?

Die kostenlose Kirchentags-App enthält aktuelle Informationen rund um den Kirchentag sowie das detaillierte Programm. Nutzer können die Veranstaltungen nach ihren Interessen filtern, sich ein Konto anlegen und ihre Kirchentags-Highlights zusammenstellen. Wer ein digitales Ticket erworben hat, kann es in die App integrieren.

Wo finden die Veranstaltungen statt?

Die Veranstaltungen finden schwerpunktmäßig in der Innenstadt von Hannover sowie auf dem Gelände der Deutschen Messe statt. Aber auch viele andere Stadtteile Hannovers und Ortschaften in der Region laden zu Kirchentags-Aktionen ein.

Was kosten die Tickets?

Ein Fünf-Tage-Ticket kostet in diesem Jahr regulär 149 Euro und ermäßigt 89 Euro. Menschen, die Sozialleistungen beziehen, können ein Förderticket für 19 Euro kaufen. Das Familienticket kostet für fünf Tage 199 Euro. Studierende, Schüler, Auszubildende und Teilnehmer an Freiwilligendiensten zahlen für ein Fünf-Tage-Ticket 33 Euro. Tageskarten kosten 49 Euro und ermäßigt 29 Euro. Wer den Kirchentag erst ab 16 Uhr besucht, zahlt 19 Euro. Die Eintrittskarten können über die Seite des Kirchentags oder bei einigen Vorverkaufsstellen wie Buchläden, Kirchengemeinden oder Touristen-Informationen erworben werden. Eine Liste der Vorverkaufsstellen gibt es unter diesem Link.

Wie komme ich zum Kirchentag?

Der Kirchentag bittet seine Gäste, möglichst klimaschonend anzureisen - zum Beispiel mit der Bahn oder als Gruppe mit dem Reisebus. Alle, die es nah haben, können natürlich auch mit dem Rad oder zu Fuß kommen. Wer mit dem Auto anreisen möchte, wird gebeten, Fahrgemeinschaften mit anderen zu bilden und den Wagen auf einem Park-and-Ride-Parkplatz abzustellen. Das Kirchentagsticket gilt als Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr in Hannover. Bei der Buchung des Kirchentag-Tickets können Gäste für den anfallenden CO2-Ausstoß unter diesem Link eine Spende leisten.

Wo kann ich während des Kirchentages wohnen?

Da gibt es viele Möglichkeiten. Die Palette reicht von Hotels und Pensionen über Gemeinschaftsquartiere in Schulen bis hin Campingmöglichkeiten auf Stellplätzen in der Nähe der Messe. Ferner können Gäste in privaten Wohnungen untergebracht werden. Hannover hat als Messestadt viel Erfahrung mit dem Bereitstellen privater Quartiere. Informationen gibt es unter diesem Link.