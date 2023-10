Besondere Einblicke

"Schlüsselmomente". Stadtführung in Nürnberg und Fürth öffnet Kirchen und enthüllt Geheimnisse

An den Nürnberger Stadt(ver)-führungen am 15. und 16. September in Nürnberg und in Fürth beteiligen sich auch wieder Kirchengemeinden. Passend zum Motto "Schlüsselmomente" werden vermeintlich bekannte Kirchen ebenso aufgeschlossen wie manches Geheimnis entschlüsselt.