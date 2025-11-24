Die Frage einer israelischen Sicherheitsbeamtin war für Peter Habit 2018 der Auslöser für eine umfassende und zugleich erschütternde Familienrecherche. Beim Rückflug aus Israel meinte eine Sicherheitsmitarbeiterin: "Habit – das ist doch kein deutscher Name ..." Und zu Hause wurde Jurist Peter Habit auf einen Artikel in einer polnischen Publikation aufmerksam, in der ein Foto mit seinem Vater zu sehen war. Der Mann in der Uniform eines SS-Offiziers wurde Leon Humeniuk genannt.

Peter Habit begann nachzuforschen: Wusste er nicht alles von seinem Vater? Der hatte ihm erzählt, als Dolmetscher bei der Sicherheitspolizei im südostpolnischen Sanok, dem damaligen Generalgouvernement, gearbeitet zu haben. Ansonsten hatte er kaum etwas über seine Vergangenheit berichtet. Auch nicht, wie aus Leon Humeniuk Johann Habit wurde.

Eine intensive Recherche begann. Über zwei Jahre forschte Peter Habit in verschiedenen Archiven – vom Archiv der bayerischen Landeskirche in Nürnberg über das Bundesarchiv bis zur Kriegsverbrecher-Datenbank der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Habit fuhr ins polnische Sanok und tauschte sich regelmäßig mit einem Journalisten aus, der sich dort näher mit der NS-Zeit beschäftigt hatte. Die Suche endete bei der Zentralstelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg. Dort waren die Ermittlungsakten gegen seinen Vater archiviert. Akten, die er dem Sohn verschwiegen hatte. In die Spurensuche brachte sich auch die Politologin Agnieszka Jankowska ein, die familiäre Wurzeln in Sanok hat und über die Zeit von 1941 bis 1944 dort forscht.

"Mein Vater – ein ordinierter Pastor – war Teil der nationalsozialistischen Tötungsmaschine"

Stück für Stück entstand ein erschütterndes Bild: "Mein Vater – ein ordinierter Pastor – war Teil der nationalsozialistischen Tötungsmaschine", musste Peter Habit bilanzieren. In der polnischen Kleinstadt Sanok war er "direkt oder indirekt beteiligt an der Ermordung von 3000 bis 5000 jüdischen oder polnischen Bürgern".

Leon Humeniuk war ukrainischer Herkunft: 1912 in Slobodka in Galizien (heute zu Polen gehörend) geboren, studierte er von 1932 bis 1939 evangelische Theologie am Missions- und Diasporaseminar in Neuendettelsau. Dort wurden junge Ukrainer für pastorale Arbeit in ihrem Land ausgebildet. Am 9. Februar 1941 erfolgte in Neuendettelsau die Ordination zum "geistlichen Amt und Dienst an seinen ukrainischen Volks- und Glaubensgenossen". In seiner Arbeitsanweisung als "Sendbote der Missionsanstalt" für das Generalgouvernement, das heutige Westpolen, heißt es: "Die Arbeit bezweckt die Sammlung der zerstreuten evangelischen Ukrainer und ihre geistliche Versorgung mit Wort und Sakrament."

Der ausgebildete Pastor macht Karriere beim Sicherheitsdienst

Doch Humeniuk kann nicht so missionieren wie geplant. Der Angriff Hitlers auf die Sowjetunion hat die Situation grundlegend verändert. Weil ein kirchlicher Einsatz nicht möglich ist, bewirbt sich der ausgebildete Pastor beim Arbeitsamt in Krakau um eine andere Stelle. Bereits 1940 hat er sich als Volksdeutscher bei der NSDAP unter dem Namen Nikolaus Schneider "eindeutschen" lassen. Wegen seiner Sprachkenntnisse – er kann fließend Deutsch, Polnisch und Ukrainisch – wird er Dolmetscher bei der Sicherheitspolizei. Für diese Aufgabe erhält er als Kriminalangestellter eine spezielle "Schulung".

Unter anderem lernt er den Mord an Juden praktisch kennen. Er verinnerlicht zudem die NS-Propaganda und deren weltanschauliche Auffassungen. Der ausgebildete Pastor macht Karriere beim Sicherheitsdienst und wird auch in den "Schwarzen Orden" der SS aufgenommen. Im Mai 1943 heiratet er seine Frau Lieselotte. Ende des Jahres kommt sein Sohn Peter zur Welt.