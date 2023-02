Unter dem Motto "Einfach machen, unkompliziert einen Segen bekommen" will die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern Menschen am 23.3.2023 den Segen Gottes für ihre Partnerschaft zuzusprechen, teilte die Landeskirche am Dienstag mit.

Dabei spiele es keine Rolle, ob die Paare bereits standesamtlich verheiratet seien oder ob man sich den Segen Gottes anlässlich eines Ehejubiläums wünsche.

Spontan kirchlich heiraten für alle

LGBTQ-Menschen seien ausdrücklich willkommen. Auch eine Kirchenzugehörigkeit sei nicht erforderlich, weil der Segen Gottes an keine Vorbedingungen geknüpft sei, hieß es.

Der kirchliche Segen würde in einer etwa 20-minütigen Feier zugesprochen. Unterlagen oder Voranmeldung seien nicht erforderlich. Für die Aktion stünden an diesem Tag 50 Pfarrerinnen und Pfarrer in 12 bayerischen Kirchen bereit.

Bedingungen

Die Segensfeier ersetze nicht die standesamtliche Eheschließung. Paare, die sich eine kirchliche Trauung - mit Eintrag in die Kirchenbücher - wünschen, könnten die erforderlichen Unterlagen - also die Urkunde von Standesamt und den Nachweis, dass zumindest einer der beiden evangelisch ist - auch nachreichen, hieß es.

Teilnehmende Kirchen

Laut Mitteilung beteiligen sich folgende zwölf Kirchengemeinden an der Aktion: