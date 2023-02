1. Augsburg – Evangelisches Forum Annahof mit kath. Cityseelsorge Moritzkirche: "Feuer und Flamme sein"

In Augsburg laden Pastoralreferentin Leslie Seymor von der katholischen Cityseelsorge Moritzkirche und Pfarrerin Bettina Böhmer-Lamey vom Evangelischen Forum Annahof am Valentinstag von 18 bis 20 Uhr zu einem ökumenischen Event unter dem Motto "Feuer und Flamme sein" ein. Laut Webseite findet das Event unter freiem Himmel statt, es wird Feuerkörbe sowie einen "Segen to go" geben. Live-Musik, "rote Getränke" und "Süßigkeiten" stehen ebenfalls auf dem Programm.

2. Erlangen – Martin-Luther Kirche und Christuskirche: Musikalischer Märchenabend für Paare

Unter dem Motto "Das Leben umarmen" erwartet Paare in Erlangen im Gemeindezentrum der Martin-Luther-Kirche ein musikalischer Märchenabend "mit einer süßen Überraschung". Laut Webseite ist eine Anmeldung erforderlich, die Kosten liegen bei 17 Euro pro Paar.

3. Miesbach – Kirchengemeinde Miesbach: Ökumenischer Gottesdienst mit Paarsegnung

Die katholische Pfarrei und die evangelische Kirchengemeinde Miesbach veranstalten zum Valentinstag einen ökumenischen Gottesdienst unter dem Motto "...der Liebe wegen" mit Paarsegnung ab 19 Uhr in der Apostelkirche. Eingeladen sind "alle Liebenden" – "junge und alte, verheiratete und unverheiratete, glückliche und auch solche in Krisenzeiten". Die musikalische Gestaltung übernimmt laut Einladung Klara Seeger an der Harfe, durch den Gottesdienst führen Pastoralreferentin Kathrin Baumann und Pfarrer Erwin Sergel. Der meditative Wortgottesdienst will Raum und Zeit bieten, "die Liebe wieder neu unter Gottes Segen zu stellen". Im Anschluss an den Gottesdienst wird dazu eingeladen, im Foyer des Gemeindehauses bei Gulasch (auch mit vegetarischem und veganem Eintopf) und Getränken den Abend ausklingen zu lassen.

4. München – St. Lukas: Segnungsgottesdienst für alle

Anlässlich des Valentinstags findet in St. Lukas in München ab 19 Uhr ein Segnungsgottesdienst statt. "Wir laden alle ein, egal ob zwei Wochen zusammen oder kurz vor der goldenen Hochzeit, egal ob hetero oder queer oder beste Freunde", so Pfarrer Steve Kennedy Henkel. Auf dem Programm stehen "Songs, Poetry, Segen und Prosecco". Gefeiert werde im Kerzenschein, mit "jazzigen Vocals" und Chor.

5. München – St.-Paulus-Kirche: "All you need is love"

In München-Perlach feiert Prädikant Dieter Prager in der St.-Paulus-Kirche um 11 Uhr den Valentinstag unter dem Motto "All You Need Is Love" mit den Blue Harmonists (a capella) als musikalisches Highlight und der Theaterpädagogin und Schauspielerin Agnes von Below. Anschließend wird im Gemeindesaal Aperol Spritz angeboten.

6. Nürnberg – Lorenzkirche: Segen zum Abholen

Einen "Segen to go" können sich Menschen am Valentinstag in der Lorenzkirche in Nürnberg abholen. Alle Liebenden und Geliebten seien aufgerufen, sich an diesem Tag segnen zu lassen, sagte die Lorenzer Pfarrerin Claudia Voigt-Grabenstein am Freitag dem Evangelischen Pressedienst (epd). "Paare, ob verheiratet oder nicht, aber auch Einzelmenschen sind eingeladen." Die Aktion führt die Gemeinde zum ersten Mal durch.

Mehrere Pfarrerinnen und Pfarrer stehen von 9 Uhr morgens bis 17.30 Uhr am Abend in der großen Kirche bereit, sprechen den Segen oder legen Besucherinnen und Besuchern die Hand auf. Große rote herzförmige Luftballons rund um die Kirche sollen die Menschen auf die Aktion aufmerksam machen, die unter dem Motto steht "Ich liebe dich!". Paare, Familien oder auch Einzelne können an diesem Tag "einfach wieder mal hören und spüren, du bist ein geliebter Mensch", sagte Voigt-Grabenstein.

7. Roßtal – St.-Laurentius-Kirche: Valentinstags-Gottesdienst

Pfarrer Jörn Künne lädt im mittelfränkischen Roßtal "alle Jubiläumspaare" zum Valentinstags-Gottesdienst "nicht nur für Jungverliebte" um 17 Uhr in der St.-Laurentius-Kirche ein. Für die musikalischen Höhepunkte sorgt der Gesangverein Lyra. Anschließend gibt es die Möglichkeit, in der "festlich geschmückten Krypta, oder im Altarraum der Kirche" gesegnet zu werden. Vom Kirchenvorstand wird laut Webseite außerdem ein kleiner Sektempfang im Gemeindehaus vorbereitet.

8. Schwabach – Dreieinigkeitskirche: Gottesdienst mit Band

Ein Gottesdienst der besonderen Art unter dem Motto "Ich wär so gern ein Teddybär" findet am Valentinstag ab 19 Uhr in Schwabach statt. Mit Pfarrer Volker Schoßwald geht es in Texten, Predigt und Liedern laut Einladung "einmal mehr um das große Thema Liebe". Es spielt die Band "ezzedla abba". Im Anschluss sind die Gottesdienstbesucher eingeladen, "den Kirchenraum zum Zuhören und zur Begegnung zu nutzen".

9. Schweinfurt – St. Anton Kirche: Ökumenische Segensfeier für Verliebte

Die Katholische Ehe- und Familienseelsorge Schweinfurt und die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde St. Johannis laden "alle Paare herzlich ein, sich in einem Gottesdienst für den gemeinsamen Weg segnen zu lassen". Laut Webseite richtet sich die Segensfeier mit Pfarrerin Barbara Renger an alle Verliebten, "egal, ob frisch verliebt oder schon seit über 50 Jahren verheiratet".

10. Stockstadt – Anna-Kapelle: Ökumenischer Valentinstag-Spaziergang

Organisiert von der Kirchengemeinde Kleinostheim findet in Stockstadt am Valentinstag ab 19 Uhr ein ökumenischer Valentinstag-Spaziergang mit Pfarrerin Mainka statt. "Wir machen einen gemeinsamen Spaziergang mit verschiedenen Haltepunkten, an denen Texte gelesen werden", heißt es in der Einladung. Am Ende gibt es die Möglichkeit einer persönlichen Segnung, anschließend wird zu einem Glas Wein eingeladen.

11. Uffenheim – Herz-Jesu Kirche: Ökumenischer Segnungsgottesdienst

Unter dem Leitwort "Band der Liebe folgen" (abgeleitet aus dem Kolosserbrief) findet am Sonntag, dem 12.2., um 19 Uhr ein ökumenischer Segnungsgottesdienst mit Dekan Max von Egidy und Pfarrer Florian Sassik anlässlich des Valentinstags statt. Der Gottesdienst wird musikalisch umrahmt von Susanne Holzmann und der Band "Le Dernier Cri", im Anschluss besteht laut Einladung die Möglichkeit, "bei Sekt und Orangensaft auf die Liebe anzustoßen".

12. Wasserburg am Bodensee – St. Johannes

In Wasserburg am Bodensee kommt Pfarrer Wolfgang Scharpf im Rahmen eines Gottesdienstes zum Valentinstag als Paartherapeut zum Einsatz. Laut Einladung wird Pfarrerin Petra C. Harring ab 18 Uhr "Paare aus der Bibel vorstellen und sie zu Wolfgang Scharpf in die 'Sprechstunde' schicken in der Hoffnung, dass so manches moderne Paar daraus etwas lernen kann". Anschließend gebe es für Paare und Singles die Möglichkeit, sich segnen zu lassen. Am Ende gibt es einen Stehempfang.