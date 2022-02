"Vielleicht ist es die Garantie, dass man den Hochzeitstag nicht vergisst."

Können Sie von diesem Trend mal abgesehen bestätigen, dass Paare grundsätzlich gerne an Tagen mit Schnapszahl-Datum heiraten?

Ammon: (lacht) Vielleicht ist es die Garantie, dass man den Hochzeitstag nicht vergisst. Aber ich muss sagen, dass mir das bisher noch nicht so untergekommen ist. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass wir ja für die Trauung angefragt werden, die in aller Regel an einem Samstag stattfinden. Also müsste die Schnapszahl auch noch zufällig an einem Samstag sein. Was ich schon hatte, waren Paare, die auf den Tag genau ein Jahr nach ihrer Verlobung heiraten wollten.

Aber theoretisch würden Sie es bei der Segen.Servicestelle schon hinkriegen und eine*n Pfarrer*in finden, der*die das auch am 22. Februar macht?

Ammon: Ich denke schon. Es ist natürlich immer wichtig, ins Gespräch zu kommen mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer vor Ort. Wenn die dann nicht um 22 Uhr 22 könnten, weil sie vielleicht kleine Kinder haben, würde ich den Radius vergrößern und schauen, ob es einen anderen Pfarrer oder eine andere Pfarrerin gibt, die das begleitet und vielleicht auch Spaß dran hat.

Sprich, nichts ist unmöglich bei Ihnen?

Ammon: Zumindest ist sehr viel möglich. Es ist immer wichtig, miteinander zu reden und seine Vorstellungen einzubringen anstatt vorschnell zu sagen: Ich habe relativ eigene Vorstellungen, da gehe ich mal lieber gleich zur freien Rednerin oder zum freien Redner. In der Kirche ist sehr viel möglich, wenn man rechtzeitig auf die Leute zugeht und flexibel ist. Falls jemand kirchlich heiraten möchte: Wir kriegen das auch wirklich spontan hin. Meldet euch!

Und Sie helfen in so einem Fall ganz konkret bei der Suche?

Ammon: Genau. Bei uns melden sich Paare, die gar nicht wissen, zu welcher Gemeinde sie eigentlich gehören oder die heiraten wollen, aber denen die Strukturen der Kirche nicht klar sind. Und die vermitteln wir dann weiter. Manchmal melden sich auch Paare, die in einer bestimmten Location heiraten wollen, der Pfarrer vor Ort kann oder möchte das aber nicht begleiten. Und dann gehen wir auf die Suche nach Pfarrer*innen, die bereit sind, auch mal ein paar Kilometer mehr zu fahren oder einen Extrawunsch zu erfüllen.

Was war denn die ungewöhnlichste Anfrage, die Sie bisher bekommen haben?

Ammon: Viele denken, die Segen.Servicestelle sei nur da, um Pfarrer*innen zu finden, die vom Flugzeug mit einem Fallschirm abspringen, und auf dem Weg zum Boden wird der Trausegen gesprochen. (lacht) Aber tatsächlich hält sich das sehr im Rahmen. Oft sind es eher so Sachen wie: Wir wohnen in München, aber eine Trauung dort ist wahnsinnig teuer. Wir gehen deshalb ins Fränkische und suchen eine Pfarrerin oder einen Pfarrer, der oder die das begleitet. Oder wir suchen eine Kirche., wir haben die und die Vorstellungen, eine mittelalterliche Kirche oder eine Kirche mit Mittelgang. Das meiste sind ganz pragmatische Wünsche.

Also ist Ihnen bisher gar nichts Verrücktes untergekommen?

Ammon: Ja gut, ein Kollege hatte das mal, da sollte ein Hund die Eheringe bringen. Das findet ja auch nicht jeder Pfarrer gut. (lacht) Aber das ist wirklich die Ausnahme. Die meisten Leute suchen eher eine Vermittlung. Die kirchlichen Strukturen sind ja auch oft nicht leicht zu durchschauen. Das Schlimmste ist, wenn Leute sich dann in ihrer Ratlosigkeit lieber gleich an freie Redner*innen wenden. Genau das wollen wir mit der Segen.Servicestelle vermeiden.

Arbeiten Sie auch mit Wedding-Planern zusammen?

Ammon: Ja, wobei das bisher eigentlich eher ein oberbayerisches Phänomen ist. Da ist es nach unserem Eindruck stärker ausgeprägt als in Franken. Vielleicht liegt es auch an der Finanzkraft in München. Aber klar, da gibt es Kontakte, und wir wollen auch gerade denen vermitteln, dass sie sich an uns wenden können. Schließlich ist in der evangelischen Kirche auch eine Trauung unter freiem Himmel möglich.

Solange das Wetter mitspielt, oder?

Ammon: Das ist ja gerade das Gute bei uns: Wir haben dann immer noch das Backup mit der Kirche. Für Plan B ist also immer gesorgt.