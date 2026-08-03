Habt ihr euch auch schon mal überlegt, ob ihr jetzt nicht doch mal heiraten solltet oder einfach nur eure Beziehung segnen lassen wollt. Zu viel Aufwand, zu viel Vorbereitung? Das muss nicht sein.

Spontan kirchlich trauen

Heiraten muss nicht kompliziert sein. Die evangelische Kirche zeigte beim Aktionstag "Einfach heiraten", wie es auch spontan und unkompliziert geht. In Selb begleiteten wir ein Paar, das zwölf Jahre nach der standesamtlichen Hochzeit noch einmal Ja vor Gott sagte – eine bewegende Erfahrung.

Pfarrer im Dauereinsatz

Der 26. Juni war für die Pfarrerinnen und Pfarrer in der Kirchengemeinde Dörfles-Esbach eine echte Herausforderung. Viele Trauungen an einem Tag bedeuteten Dauereinsatz – aber auch großes Engagement für diese besondere Aktion.

Liebe über Grenzen

Cordula Winzer-Chamrád und ihr Mann Petr sind seit 33 Jahren verheiratet. Als deutsch-tschechisches Paar zeigen sie: Liebe überwindet Grenzen. Nach dem Fall der Berliner Mauer wurde ihre Beziehung zur Brücke zwischen zwei Kulturen.

Lieblingsplatz: Die Effeltermühle

Im Frankenwald entstand ein besonderer Ort: die neue Effeltermühle. Engagierte Menschen bewährten dieses ehemalige Jugendheim vor dem Aus. Heute ist es ein generationsübergreifender Treffpunkt, wo Gemeinschaft täglich neu entsteht.

