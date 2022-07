Die Missbrauchsfälle in den Kirchen beschäftigen viele Menschen. Einige wollen in ihnen gar den Grund für die weiter zunehmende Zahl an Kirchenaustritten sehen – auch wenn Studien zu einem anderen Ergebnis kommen.

Kirchliche Mitarbeitende werden pauschal verurteilt

Aber so oder so, die Fälle emotionalisieren, und das ist vollkommen verständlich. Nicht verständlich ist es allerdings, wie manche dabei übers Ziel hinausschießen und alle Mitarbeiter*innen der Kirchen für Missbrauch mitverantwortlich machen wollen. Gegen diese pauschale Verurteilung wendet sich Pfarrer Nicolai Opifanti, auf Instagram als @PfarrerAusPlastik unterwegs, in einem emotionalen Post.

Unter der Überschrift "Es reicht²" macht er seinem Ärger Luft. Zunächst stellt er klar, dass die Missbrauchsfälle in den Kirchen "radikal" aufgeklärt werden müssten.

"Keine Vertuschungen mehr, keine Ausreden! Es müssen Taten sprechen."

Es müsse alles getan werden, dass so etwas in der Kirche nicht mehr vorkomme. Täter*innen müssten bestraft und das System, das so etwas begünstigt habe, radikal reformiert werden: "Ohne Kompromisse!"