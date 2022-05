Vom Beauty-PR-Berater zum Pfarrer? Jawollja! Der evangelische Theologe Alex Brandl nimmt euch mit auf seinen nicht ganz so geradlinigen Weg in den Pfarrberuf. Statt Excel-Tabellen und Produkt-Kampagnen plötzlich: Einen Menschen beerdigen. Ein Kind taufen. Was geht einem da durch den Kopf? Wie fühlt sich das an? In seinem Podcast "Gott or not" spricht Alex über Alltagsfragen, die ihm in seinem neuen Job begegnen, und über die ganz großen Lebensfragen, die ihn einfach nicht loslassen.

