1. Preis

"Backen mit Angelina und Hannah" - Evangelische Jugend Miltenberg

Jurystatement:

Mit viel Kreativität setzt die Evang. Jugend in Miltenberg ihre Andacht als Backshow um: beim Backen des Hefezopfes kommen die Jugendlichen ins Gespräch, was es an „Zutaten" braucht, damit ein Neustart gelingt und wie verschieden es sich anfühlen kann, wenn man etwas neu startet. In der Backshow sind Statements aus der Gemeinde integriert, in denen vor allem die Jugendlichen in persönlicher Weise erzählen, an welchen Stellen ein Neustart stattfinden kann. Uns als Jury hat an dieser Andacht besonders begeistert, auf wie vielen unterschiedlichen Ebenen die Andacht erzählt wird und wie diese miteinander verwoben sind

2.Preis

"Eine Andacht der etwas anderen Art" - Evangelische Jugend Fürberg

Jurystatement:

Die Andacht beginnt mit verschiedenen Schlaglichtern in Form von "Tik Tok"-Videos, die aufzeigen, warum und an welchen Stellen ein „Neustart" heute nötig ist. Ein verbindendes Element zwischen diesem Teil und der anschließenden Auslegung des Bibelverses, bietet die Rahmengeschichte, die das Video erzählt: durch die Anregungen in Social Media wird ein Pfarrer inspiriert, an der Jugendandacht teilzunehmen. Schließlich hat uns als Jury die tolle technische Umsetzung und die Verbindung von „Tik Tok"-Videos und Elementen, wie man sie klassischerweise aus analogen Andachten kennt, begeistert.

3.Preis

"Jesus ist bei dir" - Nikolai Youth Church (NYC) Neuendettelsau

Jurystatement:

Die Andacht bringt den Zuspruch prägnant auf den Punkt, den auch der Bibelvers transportiert: „Egal in welcher Lebenslage du steckst, egal was neues auf dich zukommt, Gott ist bei dir". Durch die „witzige" Umsetzung (kann man das so schreiben?) sind wir uns sicher, dass dieses Reel ein Eye-Catcher auf Instagram wäre.

3.Preis

"Ich will etwas Neues schaffen, jetzt wächst es auf" - Naabtal-Realschule Nabburg (Schüler:innen des Reli-Unterrichts der 8, 9. und 10. Klasse)

Jurystatement:

Die Andacht motiviert, die alten Pfade zu verlassen und etwas Neues zu schaffen - in dem Vertrauen darauf, dass Gott unterstützend und begleitend zur Seite steht. Uns als Jury hat besonders die stimmige Verbindung von Musik, Bibelvers, eigenen Gedanken und der Aufforderung an die Personen, die das Reel anschauen, sich mit Kommentaren zu beteiligen, gefallen.

Kategorie Sprachliche Umsetzung/Wortkunst