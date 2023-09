Mit einem Friedensfest in Wittenberg erinnert die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) gemeinsam mit den LutherMuseen und weiteren Akteuren an ein historisches Datum: Vor 40 Jahren begann im Wittenberger Lutherhof die Schmiedeaktion "Schwerter zu Pflugscharen", die zum Slogan der DDR-Friedensbewegung wurde. Zu dem Fest am 21. September werden neben dem Landesbischof der mitteldeutschen Kirche, Friedrich Kramer, auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und die Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages, Kristin Jahn, erwartet, teilte die Stiftung Luthergedenkstätten am Dienstag in Wittenberg mit.

Die Veranstaltung wird damit genau an dem Ort stattfinden, wo sich am 24. September 1983 im Rahmen des damaligen Kirchentags rund 600 Menschen versammelten und dabei zuschauten, wie auf Initiative des Wittenberger Pfarrers Friedrich Schorlemmer der Kunstschmied Stefan Nau in heißer Kohle ein Schwert zu einer Pflugschar umschmiedete. Mit dem symbolischen Akt sollte der den Wunsch nach Frieden ausgedrückt werden. Auch der damalige Regierende Bürgermeister von West-Berlin und spätere Bundespräsident Richard von Weizsäcker (CDU) war bei der Aktion vor Ort.

Frieden erst, wenn Gebrüll und Getöse aufhören

Schorlemmer als Urheber der Aktion wird beim Jubiläum aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein können, sagte Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos). Von dem Friedensfest erhofft sich das Stadtoberhaupt ein gesellschaftliches Signal: Frieden gebe es erst, wenn Gebrüll und Getöse aufhörten und stattdessen leise Töne wieder möglich würden, sagte Zugehör.

Thomas T. Müller, Direktor der LutherMuseen, erinnerte an das Denkmal "Schwerter zu Pflugscharen" von Michael Krenz, das im Jahr 2017 eingeweiht wurde. Der Lutherhof sei damit ein Erinnerungsort, der an ein authentisches Ereignis erinnere.

Bei dem Friedensfest wollen Zeitzeugen an die damaligen Ereignisse erinnern. Insbesondere mit Blick auf den Ukraine-Krieg solle jedoch auch gefragt werden, wie bürgerliches Engagement für den Frieden heute gelingen könne, hieß es. Christoph Maier, Direktor der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt, sagte, vieles von damals erinnere ihn daran, "wie wir heute gesellschaftlich ticken". Die Friedensfrage sei heute ähnlich anspruchsvoll, wenn auch unter anderen Vorzeichen. Die Akademie gehört zu den Mitveranstaltern.

Froh, dass evangelische Kirche in Friedensdiskussion einsteigt

Auch die Zeitzeugin Elke Witt will das Friedensfest neben der Erinnerung an die damaligen Ereignisse als Signal an die heutige Zeit verstanden wissen. "Ich bin froh, dass die evangelische Kirche in die Friedensdiskussion einsteigt", sagte Witt. Man müsse beim Ukraine-Krieg statt einer Schwarz-Weiß-Diskussion die Grautöne suchen, sonst könne der Krieg nicht beendet werden.

Bei dem Festakt wird Schorlemmer zumindest indirekt durch Videoeinspielungen dabei sein. Zudem soll eine Lesung aus der originalen "Schmiedeliturgie" stattfinden. Bischof Kramer, Ministerpräsident Haseloff und Kirchentags-Generalsekretärin Jahn werden sich zudem gemeinsam mit der Direktorin der Evangelischen Akademie Berlin, Friederike Krippner, einem Podiumsgespräch zum Thema Frieden stellen, hieß es.