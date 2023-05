Der Weltkirchenrat will die wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zerstrittenen orthodoxen Kirchen aus der Ukraine und Russland zeitnah an einen Runden Tisch bekommen.

Der Vorsitzende des Zentralausschusses des Weltkirchenrats, der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, hält ein solches Treffen "in der ersten Oktoberwoche für realistisch", sagte der Bischof am Montag dem Sonntagsblatt in München. Bedford-Strohm war in den vergangenen Tagen mit einer Delegation in Kiew und anderen Orten in der Ukraine zu Gesprächen mit Kirchenvertretern und aus der Politik unterwegs.

Ausloten, ob Kirche einen Unterschied machen kann

Bereits an diesem Mittwoch werde Weltkirchenrats-Generalsekretär Jerry Pillay zu einer weiteren Reise nach Moskau aufbrechen, sagte Bedford-Strohm. Dort stünden auch Gespräche mit dem Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche, Kyrill, auf dem Programm, erläuterte der Weltkirchenrats-Vorsitzende. Zwar weise derzeit die offizielle Position der russisch-orthodoxen Kirche nicht in Richtung Aussöhnung, sagte Bedford-Strohm:

"Für mich ist aber klar, wir müssen es probieren."

Es müsse ausgelotet werden, ob Kirche in diesem aktuell festgefahrenen Konflikt "einen Unterschied machen" und vielleicht "einen gemeinsamen Grund finden" können.

Beide orthodoxen Kirchen wieder an einen Tisch bringen

Bedford-Strohm erläuterte, die Weltkirchenrats-Delegation hatte zweierlei Schwerpunkte für ihren Besuch in der Ukraine gesetzt. Zum einen Gespräche darüber, ob und wie ein Ende des Krieges möglich ist.

Aber auch das Vorhaben, die ukrainisch-orthodoxe Kirche, die sich nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine von der russisch-orthodoxen losgesagt hatte, und die orthodoxe Kirche der Ukraine, die sich schon 2019 als vom Moskauer Patriarchat unabhängige orthodoxe Kirche gegründet hatte, wieder an einen Tisch zu bringen. Beide Themen seien "selbstverständlich untrennbar miteinander verwoben", sagte Bedford-Strohm.

Bedford-Strohm warnt vor selbstgefälliger Kritik

Angesichts dieser Situation warnte der bayerische Landesbischof vor selbstgefälliger Kritik: "Kirchen waren in ihrer ganzen Geschichte immer auch nationalen und nationalistischen Dynamiken unterworfen." Man müsse dazu nur in die deutsche Geschichte während des NS-Regimes blicken.

"Es menschelt manchmal leider sehr in der Kirche - und das heißt eben, dass es genau darum geht, durch diese nationalen oder auch politischen Loyalitäten hindurch Jesus Christus wieder ins Zentrum zu rücken."

Zugleich habe der Weltkirchenrat eine unmissverständliche Position, die den "unmoralischen, illegalen Krieg" Russlands ganz klar ablehne.

Der Weltkirchenrat heißt offiziell Ökumenischer Rat der Kirchen (ÖRK) und hat seinen Sitz in Genf. Heinrich Bedford-Strohm ist seit vergangenem Jahr Vorsitzender des ÖRK-Zentralausschusses. Der ÖRK vertritt nach eigenen Angaben mehr als 580 Millionen Christen aus ganz unterschiedlichen Kirchen. Die katholische Kirche ist nicht ÖRK-Mitglied, hat aber Gaststatus.