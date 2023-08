Flucht und Krieg

Warum viele ukrainische Geflüchtete in ihre Heimat zurückkehren

Über eine Million Menschen sind vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland geflohen. Mehr als fünfmal so viele wurden Binnenflüchtlinge in der Ukraine. Etliche von ihnen hält es nicht in den Notunterkünften fernab der Heimat.