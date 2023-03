TV-Tipp

Grüß Gott Oberfranken im März: Erste Vesperkirche in Coburg

In der Märzausgabe von Grüß Gott Oberfranken dreht sich alles um die erste Vesperkirche in Oberfranken- die im März zwei Wochen lang in der Coburger Morizkirche stattgefunden hat.