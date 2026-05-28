Verlust ist ein Thema, über das viele ungern sprechen. Doch er betrifft unzählige Menschen. In Bad Alexandersbad bietet die Evangelische Erwachsenenbildung Hochfranken deshalb einen besonderen Anker: den ANKER-Sonntag – ein Tag speziell für Witwen und Witwer. Ein Raum für Gespräche, Erinnerungen und das Gefühl, nicht allein zu sein, wenn der Alltag plötzlich stille wird.

Ein Teller Essen, ein Stück Würde

Einsamkeit kann viele Gesichter haben. Besonders ältere, alleinstehende Menschen vermissen oft die Geselligkeit. Die Diakonie Thurnau-Hutschdorf hat darauf eine Antwort gefunden: Sie bietet Mittagessen in Gesellschaft an – mehr als nur Essen. Es geht um Würde, um Gespräche, um menschliche Nähe am Tisch.

YouLo Hof: Einsamkeit kennt kein Alter

Doch Einsamkeit ist keine Frage des Alters. Auch junge Erwachsene leiden darunter – trotz ständiger digitaler Vernetzung. Das Projekt YouLo in Hof setzt genau dort an. Als MUT-Pionierprojekt des Evangelisch-Lutherischen Dekanats Hof entsteht rund um St. Lorenz ein Ort, der mehr ist als klassische Kirche: ein echter "place to be".

Kraftquelle in der Natur

Pfarrer Martin Fleischmann aus Kronach kennt sein Geheimnis gegen Alltagsstress: die Radspitze vor seiner Haustür. Dort wandert er, atmet durch, arbeitet – einfach sein Lieblingsplatz, wo er zur Ruhe kommt.

Die aktuelle Sendung zeigt: Kirche lässt Menschen nicht allein.