Heilige Stadt

Weltkirchenrat ruft Biden zur Hilfe für Christ*innen in Jerusalem auf

Der Weltkirchenrat fordert US-Präsident Joe Biden vor dessen Nahost-Reise auf, den Christ*innen in Jerusalem zu helfen. Diese seien durch Enteignungen und radikale Gruppen zunehmend bedroht, schreibt Generalsekretär Ioan Sauca in einem offenen Brief.