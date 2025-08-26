Kaum eine Plattform prägt die digitale Kultur so stark wie TikTok – und selbst die Kirche mischt inzwischen mit. Zwischen Trash-Humor, theologischen Impulsen und klaren politischen Statements zeigt sich: Glauben kann online frech, nahbar und relevant sein. Doch nicht alle Accounts schaffen es, die Mechanismen der Plattform ideal für sich zu nutzen.
Ein Überblick über die 11 spannendsten Accounts:
@ekd.de
Institution: Stabstelle Kommunikation, Evangelische Kirche in Deutschland
Follower/Likes/Beiträge: 2043 Follower · 406 Likes · 8 Beiträge (#kirchenwissen)
Gesamteindruck:
TikTok lebt von Persönlichkeiten, die authentischen, kreativen und humorvollen Content erstellen. Entsprechend schwer tun sich Institutionen, wenn sie noch keine Gesichter für ihren Account haben. Das gilt auch für die EKD. Das soll sich aber in Zukunft ändern. Einige Landeskirchen machen es vor.
@kirchemalanders
Institution: Landeskirche Baden
Follower/Likes/Beiträge: 18,6K Follower · 474,5K Likes
Claim: Kirchenmenschen aus dem Süden mit einer gewissen Sympathie für Trash
Gesamteindruck:
Diakonin Gianna Baier und Diakon Oliver Münch posten seit Juli 2021 fast täglich Videos zu Kirche, Glaube und Trash. Sie treten in Talar und Kollar auf, tanzen, singen, rappen – ganz im typischen TikTok-Style – und zeigen Kirche "nahbar, frech und unkonventionell". Humor, Nähe zur Community und echte Interaktion schaffen Vertrauen und Identifikation. Ergebnis: fast 19.000 Follower und rund 475.000 Likes – für einen kirchlich geprägten Kanal sehr beachtlich.
@wersglaubt.wirdse
Institution: Landeskirche Pfalz
Follower/Likes/Beiträge: 1020 Follower · 49,4K Likes · 84 Beiträge
Claim: Gemeinschaft & Glaube · Segen & Sinn · Humor & Himmlisches
Gesamteindruck:
Der Kanal wurde Anfang 2025 gegründet und setzt auf Themen und Emotionen, nicht auf Einzelpersonen. Ein Netzwerk von Creator*innen – von der Kirchenpräsidentin bis zu Vikar*innen – bringt jugendgerechte Sprache, digitale Seelsorge, Bibelzitate und humorvolle Beiträge. Das Ergebnis ist eine bunte Mischung, die zeigt, dass auch ein institutioneller Kanal auf TikTok erfolgreich sein kann.
@elkwue – GlaubensSachen
Institution: Landeskirche Württemberg
Follower/Likes/Beiträge: 1181 Follower · 41,5K Likes · viele Beiträge
Claim: Holy break | täglich christliche Impulse by württ. Landeskirche & @WissensWerte
Gesamteindruck:
Viele Posts mit Tageslosungen, optisch ansprechend. Allerdings zeigt sich: Text + Musik funktionieren auf TikTok nur bedingt.
➡️ Zweitkanal: @WissensWert_e
-
581 Follower · 22,5K Likes · ca. 70 Beiträge
-
Claim: Kurz erklärt: Kirche, Glaube, Religion, Gesellschaft
Hier punkten Wiedererkennungswert, Mehrwert-Inhalte und persönliche Anrede. Allerdings wirkt die professionelle Produktion für manche zu glatt – TikTok bevorzugt Spontanität und Alltagsnähe.
@amen_aber_sexy
Person: Pfarrer Tim Lahr, Gründer der "Queeren Kirche Köln"
Follower/Likes/Beiträge: 8607 Follower · 254,6K Likes · ca. 200 Beiträge
Gesamteindruck:
Tim Lahr zeigt Kirche ehrlich, laut, modern und inklusiv – besonders für queere Menschen. Mit Humor, Relevanz und spiritueller Tiefe (z. B. Kuss- und Tanzvideos, queere Weihnachtsgottesdienste) erreicht er große Reichweiten. Seine Videos sind kurz, prägnant, authentisch und dennoch technisch gut produziert.
@andersamen
Personen: Ellen und Steffi Radtke
Follower/Likes/Beiträge: 2500 Follower · 19,6K Likes · über 40 Beiträge
Claim: My crazy holy life
Gesamteindruck:
Die beiden Pastorinnen geben humorvolle Einblicke in ihr Leben als queeres Paar im Dorf. Glaubwürdig und authentisch, allerdings auf TikTok weniger erfolgreich als auf YouTube, wo ihre Vlogs und Talks stärker laufen.
@pastor_vanniekaap
Person: Pfarrer Quinton Ceasar, Landeskirche Hannover
Follower/Likes/Beiträge: 1478 Follower · 103,4K Likes
Bekannt durch: Kirchentag Nürnberg ("Gott ist queer")
Gesamteindruck:
Gesellschaftskritik trifft Humor: Quinton Ceasar verarbeitet politische Themen, Alltagsmomente und persönliche Einblicke in kreativen TikToks. Seine Mischung aus Aktualität, Haltung und Authentizität sorgt für hohe Interaktion.
@luciesbunterglaube
Person: Lucie Gerstmann, Religionspädagogin & Dekanatsjugendreferentin (Augsburg)
Follower/Likes/Beiträge: 1280 Follower · 40,4K Likes · ca. 300 Beiträge
Gesamteindruck:
Authentisch, nahbar, lebensnah: Lucie Gerstmann spricht über Alltag, Glauben und aktuelle Themen. Sie nutzt kreative Formate und jugendgerechte Sprache, um besonders kirchenferne junge Menschen anzusprechen.
@konfionline
Personen/Institution: Teamer KG Wiedenbrück
Follower/Likes/Beiträge: 1387 Follower · 81,6K Likes · über 300 Beiträge
Gesamteindruck:
Eine Mischung aus Humor, Information und Trend-Challenges. Der Kanal nutzt Hashtags, Sounds und Community-Interaktion intensiv – ein Erfolgsfaktor für Reichweite und Engagement.
@theresaliebt
Person: Theresa Brückner, Pfarrerin für Kirche im digitalen Raum (Berlin) · Autorin
Follower/Likes/Beiträge: 850 Follower · 12,3K Likes · 62 Beiträge
Gesamteindruck:
Theresa Brückner teilt persönliche Erfahrungen zu Glauben, Mutterschaft und Burnout. Mit Offenheit, Dialog und theologischen Reflexionen schafft sie Nähe und Vertrauen. Mehr Regelmäßigkeit könnte ihr deutlich höhere Reichweiten bescheren.