Kaum eine Plattform prägt die digitale Kultur so stark wie TikTok – und selbst die Kirche mischt inzwischen mit. Zwischen Trash-Humor, theologischen Impulsen und klaren politischen Statements zeigt sich: Glauben kann online frech, nahbar und relevant sein. Doch nicht alle Accounts schaffen es, die Mechanismen der Plattform ideal für sich zu nutzen.

Ein Überblick über die 11 spannendsten Accounts:

@ekd.de

Institution: Stabstelle Kommunikation, Evangelische Kirche in Deutschland

Follower/Likes/Beiträge: 2043 Follower · 406 Likes · 8 Beiträge (#kirchenwissen)

Gesamteindruck:

TikTok lebt von Persönlichkeiten, die authentischen, kreativen und humorvollen Content erstellen. Entsprechend schwer tun sich Institutionen, wenn sie noch keine Gesichter für ihren Account haben. Das gilt auch für die EKD. Das soll sich aber in Zukunft ändern. Einige Landeskirchen machen es vor.

@kirchemalanders

Institution: Landeskirche Baden

Follower/Likes/Beiträge: 18,6K Follower · 474,5K Likes

Claim: Kirchenmenschen aus dem Süden mit einer gewissen Sympathie für Trash

Gesamteindruck:

Diakonin Gianna Baier und Diakon Oliver Münch posten seit Juli 2021 fast täglich Videos zu Kirche, Glaube und Trash. Sie treten in Talar und Kollar auf, tanzen, singen, rappen – ganz im typischen TikTok-Style – und zeigen Kirche "nahbar, frech und unkonventionell". Humor, Nähe zur Community und echte Interaktion schaffen Vertrauen und Identifikation. Ergebnis: fast 19.000 Follower und rund 475.000 Likes – für einen kirchlich geprägten Kanal sehr beachtlich.

@wersglaubt.wirdse

Institution: Landeskirche Pfalz

Follower/Likes/Beiträge: 1020 Follower · 49,4K Likes · 84 Beiträge

Claim: Gemeinschaft & Glaube · Segen & Sinn · Humor & Himmlisches

Gesamteindruck:

Der Kanal wurde Anfang 2025 gegründet und setzt auf Themen und Emotionen, nicht auf Einzelpersonen. Ein Netzwerk von Creator*innen – von der Kirchenpräsidentin bis zu Vikar*innen – bringt jugendgerechte Sprache, digitale Seelsorge, Bibelzitate und humorvolle Beiträge. Das Ergebnis ist eine bunte Mischung, die zeigt, dass auch ein institutioneller Kanal auf TikTok erfolgreich sein kann.